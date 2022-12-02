Актуальные способы заработка на криптовалютах

Сегодня мы рассмотрим проекты, которые ответят на главный вопрос для любого инвестора: "как заработать на криптовалюте".

Проекты, которые помогут заработать на криптовалюте

● IMPT – эко-проект позволяющий торговать углеродными кредитами для тех, кто бережет окружающую среду;

● Calvaria – карточная игра Play-to-earn для любителей фэнтези;

● Dash 2 Trade – криптоаналитическая платформа для трейдеров с торговыми сигналами и тестировщиком стратегий.

Платформа IMPT и одноименный токен

Создатели экологического проекта IMPT стремятся привести мир к осознанию проблемы рынка углеродных кредитов: мошенничеству и непрозрачным операциям. IMPT же, наоборот, с помощью блокчейна пытается сделать сжигание углеродных кредитов безопасным, уникальным и прозрачным.

Проект привлекает все больше и больше внимания за счет своего сотрудничества со многими брендами-партнерами. Покупая продукцию у последних, пользователь сможет получать одноименные токены проекта в виде кешбэка, покупать на них углеродные кредиты, "сжигать" их и получать уникальные NFT-картины в эко-тематике. Также токен можно будет просто купить во время пресейла, и, после его окончания, на криптовалютной бирже.

Пресейл проекта стартовал совсем недавно, но компания уже успела собрать более 13 млн. долларов.

Приобрести токен IMPT

Карточная NFT-игра Calvaria и токен RIA

Calvaria — карточная игра, где игрокам предлагают отправиться на покорение загробного мира. Все герои игры выполнены в виде NFT-карт. Каждый персонаж будет обладать конкретными характеристиками, которые можно будет развивать со временем. Игрок получит доступ к сражениям с противниками, и за каждую победу он сможет получать токены RIA – собственные токены проекта.

Пока Calvaria находится на стадии предварительных продаж токенов, но уже сейчас объем инвестиций составил более 1,8 миллионов USDT. Такую сумму удалось привлечь за довольно короткий срок, что говорит о популярности крипто проектов среди инвесторов, а не только лишь обычных геймеров. За последнее время популярность крипто игр для заработка стремительно растет, а суммы инестиций на пресейлах поражают своими результатами.

Посетить пресейл RIA

Токен криптоаналитической платформы Dash 2 Trade

Dash 2 Trade – криптоаналитическая и социальная платформа для крипто трейдеров. Здесь клиентам предложат доступ к инструментам, которые должны упростить процесс торговли криптовалютой, а также помогать принимать взвешенные решения для открытия или закрытия тех или иных позиций во время торговли. Уже сейчас сообщество заинтересованных пользователей проекта превысило 70 тысяч человек.

Клиентам будет доступно несколько вариантов подписки. Оплатить подписку можно будет собственными токенами проекта D2T. Также будет бесплатный вариант версии с базовыми функциями.

Пока инвесторы могут приобрести монеты в рамках предварительных продаж. Текущий объем привлеченных инвестиций – 8,7 миллионов долларов.

Приобрести токен D2T

Заключение

Способы заработка на криптовалюте сегодня достаточно прозрачны – пользователь может вложиться в перспективный проект по защите окружающей среды, или же зарабатывать, играя в карточную игру с NFT-персонажами, или же торговать с дополнительными функциями для повышения своего трейдерского набора скиллов. Решать пользователю, ведь сегодня, благодаря таким проектам, как IMPT, Calvaria и Dash 2 Trade, пользователи со всего мира могут зарабатывать на криптовалюте в свое удовольствие.