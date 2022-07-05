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про новости компаний
05.07.2022, 08:00

Альянс Банк опровергает новости о тяжелом финансовом состоянии банка

Цей матеріал також доступний українською
Альянс Банк опровергает новости о тяжелом финансовом состоянии банка - Фото

Недавно Альянс Банк столкнулся с распространением в СМИ ложной информации о финансовом состоянии и правомерности действий банка

Во-первых, стоит отметить, что художественные преувеличения, метафоры и лексика желтой прессы не уместны для профессиональной журналистики, а особенно – в финансовой сфере. Во-вторых, обращаем внимание на аргументацию и сомнительные ссылки авторов. В большинстве случаев автор "разоблачает" неправомерные действия на основе собственных домыслов и ссылаясь на непроверенные источники.

"Команда Альянс Банка считает такие новости признаком заказанной агрессии против стратегического роста банка. Призываем читать проверенные источники и доверять официальным данным. Соответствующая информация о мониторинге и финансовых учреждениях регулярно обновляется на официальном сайте НБУ", – комментирует Юлия Фролова, Председатель Правления Альянс Банка. 

Таким образом, с помощью несложных действий каждый может найти официальные данные по финансовому состоянию Альянс Банка:

- по результатам 2021 увеличили размер регулятивного капитала с 0,6 до 1,0 млрд. грн. состоянием на 01.01.2022 года,

- чистые активы банка за аналогичный период выросли на +4,1 млрд. грн.,

- чистая прибыль банка за год составила 331 млн. грн,

- значение CIR – 38%, что согласно данным CASE-Украина вносит Альянс Банк в список самых эффективных банков страны по итогам 2021 года,

- по состоянию на 01.06.2022 банк соблюдал все ключевые экономические нормативы, устанавливаемые Национальным банком Украины. 

Банк не имеет никаких партнеров в россии, напротив – мы предпочли многолетнее партнерство с известными международными организациями и рейтинговыми агентствами. В частности, сотрудничество с IFC с 2018 года, сотрудничество в программе совместных проектов Украины и Европейского инвестиционного банка.

Альянс Банк активно развивается согласно собственной долгосрочной стратегии, что было замечено авторитетными украинскими учреждениями:

  • Мы являемся лидером рынка банковских гарантий в системе Prozzoro с 2018 года.
  • Получили награду "Лидер динамического кредитования за 10 лет" от НАБУ за самые быстрые кредиты для предпринимателей.
  • Получили знаки отличия "Лучший SME Bank" и "Банк №1 по кредитным программам для аграриев" на "БАНК ГОДА – 2021".
  • Подтвердили высокие кредитные рейтинги (как международный от S&P на уровне B-/B, так и от украинского РА "Рюрик" на уровне uaAAA). 


Сегодня Альянс Банк продолжает реализовывать стратегию развития по заданным направлениям. Банк активно участвовал в государственной программе помощи аграриям в проведении посевной кампании в 2022 году и профинансировал сельхозпроизводителей на 353,8 млн. грн., возобновил кредитование субъектов малого и микробизнеса.

Кроме этого, мы проводим сотрудничество с международными финансовыми компаниями в целях финансирования клиентов МСБ в аграрной отрасли, внедрения торгового финансирования и поддержки экспортеров/импортеров продукции.

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Теги: Альянс Банк
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