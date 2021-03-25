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про новости компаний
25.03.2021, 10:00

Аналитики назвали банк Ярославского одним из самых устойчивых в Украине

Аналитики назвали банк Ярославского одним из самых устойчивых в Украине - Фото

По сумме критериев оценки Банк Кредит Днепр занял 7-е место рейтинга

Банк Кредит Днепр, принадлежащий известному украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, вошел в ТОП-10 самых устойчивых и финансово здоровых банков Украины.

Соответствующий рейтинг обнародовали аналитики Международного центра перспективных исследований.

По сумме критериев оценки Банк Кредит Днепр занял 7-е место рейтинга. Как отметили аналитики, банк Ярославского в 2021 году поднялся на 20 позиций по сравнению с результатами за II квартал 2020 года, продемонстрировав одну из наиболее стремительных динамик улучшения показателя финансового "здоровья" и устойчивости на банковском рынке среди оцениваемых в рейтинге финансовых учреждений.

"Уникальность рейтинга состоит в том, что он учитывает как показатель эффективности, так и показатель надежности банка. В результате банк оценивается с точки зрения привлекательности и для собственных акционеров, и для его клиентов", — пояснили свою методику оценки здоровья банков аналитики МЦПИ.

По их словам, высокие позиции в рейтинге отражают степень выполнения банком ключевых экономических нормативов и демонстрируют способность финансового учреждения противостоять внутренним и внешним рискам, а также способность банка генерировать прибыль и обеспечить эффективность использования его активов.

После смены собственника в прошлом году банк объявил об активизации кредитования, формировании пакета современных финансовых сервисов для корпоративных клиентов, а также о создании инновационной цифровой экосистемы. Как ранее заявил Банк Кредит Днепр, инновационные трансформации позволят ему занять лидирующие позиции на рынке путем предоставления клиентам современных финансовых сервисов.

Банк Кредит Днепр — украинский коммерческий банк, бенефициаром которого является Александр Ярославский, известный украинский бизнесмен из TOP-10 Forbes Ukraine, владеющий группой DCH (www.dch.com.ua), объединяющей активы в сфере финансов, промышленности и машиностроении, в добывающих отраслях и переработке, транспорте, строительстве и девелопменте, ритейле и др.

Банк Кредит Днепр входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов и в соответствии с классификацией Национального банка Украины относится к группе банков с частным капиталом. По состоянию на 01.03.2021 активы банка составляют 11,9 млрд грн., уставный капитал — 3,587 млрд грн.

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Теги: Кредит Днепр, банк
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