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про новости компаний
06.12.2021, 15:58

Ассоциация городов Украины и ТАСКОМБАНК поспособствуют развитию территориальных общин

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Ассоциация городов Украины и ТАСКОМБАНК поспособствуют развитию территориальных общин - Фото

30 ноября 2021 года в центральном офисе АГУ состоялась церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией городов Украины и Акционерным обществом "ТАСКОМБАНК".

Документ подписали Исполнительный директор АГУ Александр Слобожан и Председатель Правления АО "ТАСКОМБАНК" Владимир Дубей.

Меморандум был заключен с целью достижения стабильного финансового роста территориальных общин и улучшения уровня благосостояния жителей населенных пунктов Украины.

Согласно Меморандуму АГУ и ТАСКОМБАНК совместно:

  • внедрят финансово-инвестиционные инструменты финансирования бюджетов  развития городских бюджетов;
  • окажут информационно-организационную и консультативно-методическую помощь общинам-членам АГУ;
  • предложат институциональную и организационную поддержку для развития финансово-инвестиционных инструментов с целью привлечения органами местного самоуправления финансовых ресурсов;

- порекомендуют варианты усовершенствования нормативной базы Украины.

Во время мероприятия Александр Слобожан отметил важность объединения усилий АГУ и ТАСКОМБАНКА в сфере содействия финансовому росту территориальных общин. "Привлечение финансовых инструментов для наполнения бюджетов развития, а также законодательное усовершенствование инвестиционных механизмов финансирования муниципальных программ – это главные направления будущего сотрудничества", – подчеркнул он.

"Установление партнерских отношений с Ассоциацией городов Украины будет способствовать налаживанию диалога и лучшему пониманию потребностей местных общин, – комментирует Владимир Дубей. – Мы разработали ряд инструментов и намерены предлагать партнерские программы, которые расширят возможности руководителей городов и территориальных общин по выполнению своих планов и реализации инфраструктурных и социальных проектов".

После церемонии подписания Александр Слобожан и Владимир Дубей провели совещание с участием представителей АГУ и ТАСКОМБАНКА, на котором обсудили план реализации Меморандума.

Ассоциация городов Украины (АГУ) — всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления, представляющая позицию и защищающая интересы местного самоуправления, ведет  диалог от имени общин с органами государственной власти на всех уровнях. Создана в 1992 году по инициативе городских голов. Член Совета европейских муниципалитетов и регионов. Участник введения децентрализационной реформы в Украине.

ТАСКОМБАНК — динамично развивающийся универсальный банк, постоянно расширяющий свое присутствие на украинском рынке банковских услуг. Банк основан в 1989 году и является одним из самых первых коммерческих банков Украины. В 2004 году присоединился к Группе "ТАС", которая на сегодняшний день является одной из крупнейших финансово-промышленных групп страны. Занимает 4-е место среди банков с украинским частным капиталом по размеру активов. Банк входит в список системно важных банков.

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Теги: ТАСкомбанк, Ассоциация городов Украины
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