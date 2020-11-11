Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив
про новости компаний
11.11.2020, 16:27

Банк Кредит Днепр активизировал кредитование корпоративных клиентов

Банк Кредит Днепр активизировал кредитование корпоративных клиентов - Фото

Как сообщила пресс-служба Банка Кредит Днепр, кредитный портфель корпоративных клиентов банка достиг 1,94 млрд грн

"Банк Кредит Днепр значительно нарастил кредитный портфель корпоративных клиентов. Так, по состоянию на 01.11.2020 года он составил 1 938 млн грн. Основной прирост произошел в период с 01.08.2020 по 01.11.2020 и составил 680 млн грн, что на 54% больше, чем на 01.08.2020 г.", — сообщила пресс-служба банка.

Одним из драйверов роста портфеля стала активизация использования клиентами документарных операций, уточнили в Кредит Днепр. Банк начал сотрудничество с международными банками, обладающими высоким инвестиционным рейтингом Abu Dhabi Commercial Bank и Banque de Commerce et de Placements, что позволило усилить позиции финучреждения.

"За последние 3 месяца наша команда существенно увеличила кредитный портфель корпоративного бизнеса, в частности мы начали реализовывать стратегию по секторальному подходу, что существенным образом повлияло на показатели роста портфеля, – подчеркнула Татьяна Поплавская, заместитель председателя Правления по корпоративному бизнесу. – Именно благодаря энергетическим, а также компаниям, работающим на газовом рынке, состоялся основной рост кредитного портфеля, в том числе за счет документарных операций".

Ранее Банк Кредит Днепр сообщил, что активизировал кредитование физических и юридических лиц. По состоянию на 01.11.2020 активы банка превышают 10,95 млрд грн, его уставный капитал — 1,28 млрд грн.

Напомним, летом 2020 года банк приобрел известный украинский бизнесмен Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH. А в октябре 2020-го украинским рейтинговым агентством IBI-Rating банку присвоен долгосрочный кредитный рейтинг по Национальной рейтинговой шкале uaAA, свидетельствующий о его высокой надежности и кредитоспособности.

Источник: https://minfin.com.ua/2020/11/11/55433266/

Отправить:
Распечатать:
Теги: Кредит Днепр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 