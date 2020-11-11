Банк Кредит Днепр активизировал кредитование корпоративных клиентов

"Банк Кредит Днепр значительно нарастил кредитный портфель корпоративных клиентов. Так, по состоянию на 01.11.2020 года он составил 1 938 млн грн. Основной прирост произошел в период с 01.08.2020 по 01.11.2020 и составил 680 млн грн, что на 54% больше, чем на 01.08.2020 г.", — сообщила пресс-служба банка.

Одним из драйверов роста портфеля стала активизация использования клиентами документарных операций, уточнили в Кредит Днепр. Банк начал сотрудничество с международными банками, обладающими высоким инвестиционным рейтингом Abu Dhabi Commercial Bank и Banque de Commerce et de Placements, что позволило усилить позиции финучреждения.

"За последние 3 месяца наша команда существенно увеличила кредитный портфель корпоративного бизнеса, в частности мы начали реализовывать стратегию по секторальному подходу, что существенным образом повлияло на показатели роста портфеля, – подчеркнула Татьяна Поплавская, заместитель председателя Правления по корпоративному бизнесу. – Именно благодаря энергетическим, а также компаниям, работающим на газовом рынке, состоялся основной рост кредитного портфеля, в том числе за счет документарных операций".

Ранее Банк Кредит Днепр сообщил, что активизировал кредитование физических и юридических лиц. По состоянию на 01.11.2020 активы банка превышают 10,95 млрд грн, его уставный капитал — 1,28 млрд грн.

Напомним, летом 2020 года банк приобрел известный украинский бизнесмен Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH. А в октябре 2020-го украинским рейтинговым агентством IBI-Rating банку присвоен долгосрочный кредитный рейтинг по Национальной рейтинговой шкале uaAA, свидетельствующий о его высокой надежности и кредитоспособности.

Источник: https://minfin.com.ua/2020/11/11/55433266/