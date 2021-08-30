Банк Кредит Днепр будет кредитовать государственную программу "Большое строительство"

Банк Кредит Днепр — один из банков-участников консорциума кредиторов, который окажет финансовую поддержку Государственному агентству автомобильных дорог в реализации им программы развития украинской дорожной инфраструктуры "Большое строительство". Об этом сообщила пресс-служба банка Кредит Днепр.

Консорциум банков предоставит Укравтодору кредит в сумме $376 млн сроком на 5 лет под государственные гарантии для финансирования объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта дорожной инфраструктуры государственного значения. Координатором формирования консорциума кредиторов выступил государственный Укрэксимбанк. 27 августа впервые в истории Украины подписан договор консорциумного кредитования между Госагентством автомобильных дорог и Банком Кредит Днепр, а также пятью другими украинскими банками.

"Участие в сделке, организованной Укрэксимбанком, — это шаг навстречу консолидированным проектам на банковском рынке, которые дадут возможность всем желающим принять участие в финансировании даже таких масштабных проектов в будущем. Мы знаем много примеров интересных международных консорциумов, организованных иностранными банками. Теперь у нас есть пример национального консорциума. Это свидетельствует о профессионализме банковского рынка Украины и готовности вместе реализовывать большие интересные проекты", — прокомментировал уникальную для Украины сделку, участником которой стал Банк Кредит Днепр, председатель его правления Сергей Панов.

Формирование консорциума кредиторов из состава украинских банков — не только уникальный прецедент. В банке отметили, что этот шаг позволил привлечь долгосрочное финансирование государственного проекта с процентной ставкой ниже, чем у международных финансовых организаций. В качестве участника консорциума кредиторов проекта "Большое строительство" Банк Кредит Днепр предоставит финансовые ресурсы Укравтодору в пределах квот, которые распределены на равных условиях между участниками консорциумного кредита и согласованы Министерством финансов Украины.

"При обсуждении путей привлечения финансовых ресурсов (для "Большого строительства". — Прим. ред.) было отмечено, что ни один украинский банк не может самостоятельно предоставить столь ​​значительную сумму, поскольку она превышает нормативы банков. Это вызвало необходимость обращения Укравтодора к нескольким банкам", — пояснили необходимость уникального для украинской банковской практики решения по формированию консорциума кредиторов.

Банк Кредит Днепр — украинский коммерческий банк, который принадлежит известному украинскому бизнесмену из TOP-10 Forbes Ukraine Александру Ярославскому, владельцу группы DCH (www.dch.com.ua), объединяющей активы в сфере финансов, промышленности, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла и др. Банк входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов и в соответствии с классификацией Национального банка Украины относится к группе банков с частным капиталом. Кредит Днепр входит в ТОП-10 крупнейших банков – торговцев облигациями внутреннего государственного займа на ПФТС, а также в ТОП-20 банков – операторов валютного рынка по итогам первого полугодия 2021 г. Согласно исследованию ИА FinСlub банк Александра Ярославского входит в ТОП-15 рейтинга "50 ведущих банков Украины 2021".