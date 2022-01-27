Банк Кредит Днепр открыл депозитарии в Днепре и Львове

Банк Кредит Днепр открыл новые депозитарии во Львове и Днепре на 300 и 120 индивидуальных депозитных сейфов соответственно. Как сообщили в банке, для доступа клиентов к банковским ячейкам, помимо классических инструментов защиты их содержимого, применен также инструментарий биометрической идентификации.

"Индивидуальные банковские сейфы Банка Кредит Днепр надежно защищены благодаря многоуровневой системе защиты с видеонаблюдением и круглосуточной охраной, которую редко можно обеспечить в квартире или дома, — рассказал Игорь Банашко, директор департамента розничного транзакционного бизнеса Банка Кредит Днепр. — А доступ к сейфам предоставляется посредством биометрической идентификации клиента".

Как известно, индивидуальные банковские сейфы широко используются украинцами для хранения и защиты материальных ценностей: денег и документов, ценных бумаг и семейных ценностей, наград, драгоценностей и антиквариата, слитков драгоценных металлов и т. д. Банк Кредит Днепр в зависимости от потребностей клиента предлагает индивидуальные банковские ячейки разных размеров — высотой до 10 см и свыше 30 см. В банке установлена гибкая система оплаты, зависящая как от срока аренды ячейки (который может быть от 30 до 365 дней), так и от размера. При этом Банк Кредит Днепр, в отличие от других банков, не взимает с клиентов такие широко распространенные на рынке дополнительные платежи, как залог за ключ или гарантийный взнос.

Владелец ячейки также может назначить доверенное лицо для совместного ее использования, предоставив доступ к содержимому такого банковского мини-сейфа на основании нотариально заверенной доверенности.

"Банк Кредит Днепр гарантирует не только сохранность ваших ценностей, но и тайну вашей личности. Это удобно, безопасно, конфиденциально и выгодно", — отметили в пресс-службе банка. Индивидуальные банковские сейфы с биометрической идентификацией для хранения ценностей находятся в отделениях Банка Кредит Днепр во Львове (по адресу проспект Шевченко, 32) и Днепре (на улице Гоголя, 1).

Более подробная информация о тарифах и условиях пользования индивидуальными банковскими сейфами Банка Кредит Днепр — по ссылке на официальном сайте банка.

Как известно, Банк Кредит Днепр входит в перечень самых комфортных для обслуживания банков Украины по версии Forbes Ukraine, а также рейтинговое агентство IBI-Rating присвоило финансовому учреждению одну из наиболее высоких оценок надежности и кредитоспособности среди украинских банков uaAA+ со стабильным прогнозом по национальной шкале. Банк Кредит Днепр входит в число самых прибыльных банков Украины.

Банк Кредит Днепр — украинский коммерческий банк, принадлежащий известному украинскому бизнесмену из TOP-10 Forbes Ukraine Александру Ярославскому, владельцу группы DCH (www.dch.com.ua), объединяющей активы в сфере финансов, промышленности, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла и др. Банк входит в двадцатку крупнейших финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов и в соответствии с классификацией Национального банка относится к группе банков с частным капиталом.