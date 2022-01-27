UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
про новости компаний
27.01.2022, 13:00

Банк Кредит Днепр открыл депозитарии в Днепре и Львове

Цей матеріал також доступний українською
Банк Кредит Днепр открыл депозитарии в Днепре и Львове - Фото

Банк Кредит Днепр открыл новые депозитарии во Львове и Днепре на 300 и 120 индивидуальных депозитных сейфов соответственно. Как сообщили в банке, для доступа клиентов к банковским ячейкам, помимо классических инструментов защиты их содержимого, применен также  инструментарий биометрической идентификации.

"Индивидуальные банковские сейфы Банка Кредит Днепр надежно защищены благодаря многоуровневой системе защиты с видеонаблюдением и круглосуточной охраной, которую редко можно обеспечить в квартире или дома, — рассказал Игорь Банашко, директор департамента розничного транзакционного бизнеса Банка Кредит Днепр. — А доступ к сейфам предоставляется посредством биометрической идентификации клиента".

Как известно, индивидуальные банковские сейфы широко используются украинцами для хранения и защиты материальных ценностей: денег и документов, ценных бумаг и семейных ценностей, наград, драгоценностей и антиквариата, слитков драгоценных металлов и т. д. Банк Кредит Днепр в зависимости от потребностей клиента предлагает индивидуальные банковские ячейки разных размеров — высотой до 10 см и свыше 30 см. В банке установлена гибкая система оплаты, зависящая как от срока аренды ячейки (который может быть от 30 до 365 дней), так и от размера. При этом Банк Кредит Днепр, в отличие от других банков, не взимает с клиентов такие широко распространенные на рынке дополнительные платежи, как залог за ключ или гарантийный взнос.

Владелец ячейки также может назначить доверенное лицо для совместного ее использования, предоставив доступ к содержимому такого банковского мини-сейфа на основании нотариально заверенной доверенности.

"Банк Кредит Днепр гарантирует не только сохранность ваших ценностей, но и тайну вашей личности. Это удобно, безопасно, конфиденциально и выгодно", — отметили в пресс-службе банка. Индивидуальные банковские сейфы с биометрической идентификацией для хранения ценностей находятся в отделениях Банка Кредит Днепр во Львове (по адресу проспект Шевченко, 32) и Днепре (на улице Гоголя, 1).

Более подробная информация о тарифах и условиях пользования индивидуальными банковскими сейфами Банка Кредит Днепр — по ссылке на официальном сайте банка.

Как известно, Банк Кредит Днепр входит в перечень самых комфортных для обслуживания банков Украины по версии Forbes Ukraine, а также рейтинговое агентство IBI-Rating присвоило финансовому учреждению одну из наиболее высоких оценок надежности и кредитоспособности среди украинских банков uaAA+ со стабильным прогнозом по национальной шкале. Банк Кредит Днепр входит в число самых прибыльных банков Украины.

Банк Кредит Днепр — украинский коммерческий банк, принадлежащий известному украинскому бизнесмену из TOP-10 Forbes Ukraine Александру Ярославскому, владельцу группы DCH (www.dch.com.ua), объединяющей активы в сфере финансов, промышленности, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла и др. Банк входит в двадцатку крупнейших финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов и в соответствии с классификацией Национального банка относится к группе банков с частным капиталом.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: Кредит Днепр, банк
Еще по теме
Последние новости
 