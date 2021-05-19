Банк Кредит Днепр присоединился к государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Банк Кредит Днепр присоединился к государственной программе льготного кредитного финансирования малого и среднего бизнеса "5-7-9%". Об этом сообщила пресс-служба банка.

Напомним, что программа "Доступные кредиты 5-7-9%" стартовала в 2020 году и предполагает предоставление финансовой помощи путем частичной компенсации процентной ставки до уровня 0%, 3%, 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте.

"Безусловно, данная программа жизненно необходима малому и среднему бизнесу и участие в ней – Must Have для банка, который работает на рынке. Мы благодарны нашим клиентам за доверие к банку и реализуем заявки в ближайшее время", — прокомментировала присоединение Банка Кредит Днепр заместитель председателя правления Татьяна Поплавская.

Согласно условиям программы льготные кредиты можно получить под 9% годовых, если объем годовой выручки составляет от 25 до 50 млн грн., под 7% годовых для бизнес-субъектов с годовой выручкой до 25 млн грн. Льготное кредитное финансирование под 5% годовых можно привлечь в Банке Кредит Днепр, если годовая выручка бизнес-субъекта не превышает 25 млн грн., а также если на протяжении первого квартала с момента получения займа создано 2 новых рабочих места. При этом за каждое новое рабочее место ставка льготного кредита снижается дополнительно на 0,5% годовых в каждом последующем квартале.

Государственная программа льготного финансирования "Доступные кредиты 5-7-9%" разработана и действует по инициативе президента и правительства Украины с целью поддержки инвестиционных проектов микро- и малых предприятий, что способствует созданию новых рабочих мест и расширению деятельности малого бизнеса. Реализацией программы занимается Фонд развития предпринимательства. Он отбирает и привлекает банки-партнеры, владеющие технологиями активного кредитования целевой группы программы, — микро- и малые предприятия. По состоянию на май 2021 года партнерами Фонда по льготному кредитованию стали порядка тридцати банков из 73 действующих (прим. ред.).

Банк Кредит Днепр — украинский коммерческий банк, бенефициар которого — известный украинский бизнесмен из TOP-10 Forbes Ukraine Александр Ярославский, владелец группы DCH (www.dch.com.ua), объединяющей активы в сфере финансов, промышленности, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла и др. Банк входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов и в соответствии с классификацией Национального банка Украины относится к группе банков с частным капиталом.