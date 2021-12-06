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про новости компаний
06.12.2021, 16:44

Банк Кредит Днепр создает пул программ финансирования для МСБ

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Банк Кредит Днепр создает пул программ финансирования для МСБ - Фото

Банк Кредит Днепр создает пул программ для финансирования клиентов малого и микробизнеса, ведутся переговоры с муниципалитетами, частными организациями, международными фондами и ассоциациями.

Об этом в интервью для SME Banking Club заявил Павел Лихоманов, директор департамента  развития малого и микробизнеса Банка Кредит Днепр.

В І квартале 2022 г. запланировано участие в программе поддержки через кредитные гарантии на портфельной основе. Таким образом, банк сможет замещать залог заемщика или его часть такой кредитной гарантией. У клиентов банка будет возможность получить беззалоговое финансирование на пополнение оборотных средств до 10 млн грн.

"Мы используем лучшие практики в разработке продуктов для предпринимателей и малого бизнеса, — отметил Павел Лихоманов, а также назвал сильные стороны банка: Преимущества Банка Кредит Днепр — это наша компактная структура: она обеспечивает нам столь ценную для клиента гибкость, маневренность и скорость принятия решений. Мы отлично понимаем потребности бизнес-сегмента, обладаем глубокой экспертизой локального бизнеса. Клиент может решать вопросы непосредственно через личный контакт с менеджером, а не через обезличенные анкетные формы, не учитывающие специфики и тонкости бизнеса", — добавил Павел.

Банк Кредит Днепр является участником государственной программы "5-7-9", в рамках которой государство компенсирует предпринимателям часть процентной ставки.

По итогам  9 месяцев 2021 года банк вошел в число самых прибыльных банков Украины, заработав 723 млн грн. Банк Кредит Днепр — украинский коммерческий банк, принадлежащий известному украинскому бизнесмену из TOP-10 Forbes Ukraine Александру Ярославскому, владельцу группы DCH (www.dch.com.ua), которая объединяет активы в сфере финансов, промышленности, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла и др.

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Теги: Кредит Днепр
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