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про новости компаний
29.07.2021, 12:34

Банк Кредит Днепр в первом полугодии заработал 677,3 млн грн

Банк Кредит Днепр в первом полугодии заработал 677,3 млн грн - Фото

Банк Кредит Днепр по итогам первого полугодия 2021 года получил прибыль в размере 677,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Чистая прибыль была достигнута, в том числе, за счет увеличения чистого процентного дохода, который за 6 месяцев 2021 г. составил 343,8 млн грн., что на 85% больше, чем аналогичный показатель I полугодия 2020 года. При этом чистый комиссионный доход составил 65,5 млн грн., что на 21% больше, чем аналогичный показатель I полугодия 2020 года", — сказано в сообщении банка.

Как сообщила его пресс-служба, кредитный портфель Банка Кредит Днепр по итогам первого полугодия достиг 3,973 млрд грн. — это на 25% больше, чем в начале года. Портфель потребительских займов за этот же период увеличился на 15% по сравнению со вторым полугодием 2020 г. и достиг 180 млн грн. против 153 млн грн.

Портфель средств клиентов в первом полугодии оставался стабильным и по состоянию на начало июля составил свыше 9,348 млрд грн.

Как известно, Банк Кредит Днепр обладает одним из самых высоких на украинском рынке кредитных рейтингов по национальной шкале — uaAA, а недавно его прогноз был изменен с "в развитии" на "положительный", что означает возможность его дальнейшего повышения.

Банк Кредит Днепр — украинский коммерческий банк, который принадлежит известному украинскому бизнесмену из TOP-10 Forbes Ukraine Александру Ярославскому, владельцу группы DCH (www.dch.com.ua), объединяющей активы в сфере финансов, промышленности, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла и др. Банк входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов и в соответствии с классификацией Национального банка Украины относится к в группе банков с частным капиталом.

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Теги: Банк Кредит Днепр
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