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25.11.2020, 16:00

Банк Кредит Днепр внедрил хеджирование украинского бизнеса

Банк Кредит Днепр внедрил хеджирование украинского бизнеса - Фото

Банк Кредит Днепр внедрил прогрессивные инструменты для хеджирования валютных рисков

"Теперь украинские компании могут оформить форвардные контракты с фиксацией будущего валютного курса по операциям экспорта и импорта товаров или услуг, а также по кредитным договорам о привлечении средств от нерезидентов или  банков", — сообщили в банке о развитии новых инструментов и сервисов.

Основное преимущество форвардных операций — возможность управлять валютными рисками  в будущем и минимизировать потери от колебаний курса на внутреннем и международном рынках. Помимо этого, форвардные операции позволяют оптимизировать планирование финансовых потоков, гарантировать выполнение параметров бюджетирования, снижают необходимость использования оборотных средств.

"Форвардные операции —  значительный  шаг, приближающий украинский бизнес к лучшим мировым стандартам. Статистика свидетельствует, что объем сделок с расчетами день в день на мировом валютном рынке значительно уступает объему сделок с использованием инструментов хеджирования", — рассказала в комментарии Оксана Шведа, заместитель председателя Правления Банка Кредит Днепр.

В зависимости от целей хеджирования банк предлагает компаниям различные инструменты и стратегии минимизации валютных рисков по основным валютам стран – контрагентов внешнеэкономической деятельности.

По состоянию на 01.11.2020 активы банка превышают 10,95 млрд грн., его уставный капитал — 1,28 млрд грн.

Банк Кредит Днепр входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов (на 01.08.2020) и согласно классификации Национального банка Украины относится к группе банков с частным капиталом. Банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц, входит в Независимую ассоциацию банков Украины, является участником международных платежных систем VISA International и MasterСard.

Украинским рейтинговым агентством IBI-Rating Банку Кредит Днепр присвоен долгосрочный кредитный рейтинг по Национальной рейтинговой шкале uaAA, свидетельствующий о его высокой надежности и кредитоспособности.

С августа 2020 года Банк Кредит Днепр принадлежит президенту и владельцу группы DCH, известному украинскому бизнесмену Александру Ярославскому. 

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Теги: Кредит Днепр
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