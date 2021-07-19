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про новости компаний
19.07.2021, 15:34

Банк Кредит Днепр Ярославского запустил собственную программу ипотечного кредитования

Банк Кредит Днепр Ярославского запустил собственную программу ипотечного кредитования - Фото

Банк Кредит Днепр, принадлежащий известному украинскому бизнесмену из ТОР-10 Forbes Ukraine Александру Ярославскому, вышел на рынок ипотечного кредитования, запустив собственную программу для покупки жилья в кредит на вторичном рынке Киева и Днепра. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Максимальная сумма такого кредита — до 10 млн грн., а предельный срок ипотечного займа — до 20 лет. Кредит на покупку жилья доступен всем физическим лицам и физическим лицам – предпринимателям в возрасте от 22 до 70 лет. При наличии дополнительного залога ипотеку у Банка Кредит Днепр можно взять без первоначального взноса.

"Это только первый шаг в развитии данного направления — в ближайшее время клиенты смогут оформить у нас кредиты на покупку жилья и на первичном рынке. Мы активно проводим переговоры с застройщиками по совместным программам кредитования, и наши двери открыты для новых партнеров – застройщиков Украины", — прокомментировал старт ипотечных программ Тарас Горкун, заместитель председателя правления Банка Кредит Днепр, добавив, что переговоры с застройщикамиведет лично он.

Процентная ставка в первый год выплаты ипотечного кредита в Банке Кредит Днепр составит 12,99%, а со второго года — плавающая ставка, которая зависит от публикуемого ежедневно Национальным банком украинского индекса депозитных ставок (UIRD).

Детальные условия ипотечной  программы размещены на сайте.

Банк Кредит Днепр — украинский коммерческий банк, который принадлежит известному украинскому бизнесмену из TOP-10 Forbes Ukraine Александру Ярославскому, владельцу группы DCH (www.dch.com.ua), объединяющей активы в сфере финансов, промышленности, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла и др. Банк входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов и в соответствии с классификацией Национального банка Украины находится в группе банков с частным капиталом.

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Теги: Кредит Днепр, ипотека
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