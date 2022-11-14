Calvaria – обзор новой криптоигры, основные преимущества

Сейчас есть несколько проектов, которые заслуживают внимания. Они позволяют зарабатывать криптовалюту в процессе игры.

Один из интересных игровых проектов — игра Calvaria. Она имеет несколько особенностей и преимуществ перед конкурентами. Например, игру можно будет начать бесплатно в обычном формате без привязки крипто кошелька.

Calvaria — особенности новой Play-to-earn игры

Цель игры — собрать колоду из сильных героев и победить соперников. В случае победы над врагами игрок будет получать призы в виде токена RIA. За монеты можно будет приобретать новые карты или вкладываться в развитие своих героев. В игре продуманный сюжет, по которому игрок будет продвигаться по мере развития своих персонажей.

Существует несколько причин, почему игры формата Play-to-earn становятся популярны на рынке криптовалют. Основной фактор — игрок получает не только платформу для развлечений, но и возможность заработка токенов. Calvaria решила занять вполне успешную нишу, но внесла в проект несколько собственных новшеств, которые должны выделить ее среди конкурентов.

Среди основных преимуществ можно выделить:

● Если игрока не привлекает формат play-to-earn, он может играть бесплатно в тайтл;

● Возможность сформировать собственную колоду карт в начале игры;

● У игрока будет возможность развивать характеристики своего карточного героя.

Согласно информации в дорожной карте, альфа-версия игры будет доступна пользователям уже в начале 2023 года.

Как участвовать в пресейле Calvaria

Сейчас проект Calvaria находится на этапе предварительных продаж. В течение этого периода разработчики планируют передать инвесторам 30% от общего объема монет RIA. Уже сейчас общий объем инвестиций в проект составил 1,6 миллионов USDT. На данный момент у инвесторов есть все шансы купить токены по минимальной стоимости.

Для покупки токенов инвестору необходимо подключить свой кошелек к проекту на официальном сайте. Подойдет любой кошелек на блокчейне Ethereum.

Посетить пресейл RIA

Заключение

Криптовалютные игры — это не только развлечения, но и возможность заработка. При этом, важно выбирать проекты, которые предлагают монеты с реальной ценностью. Новые проекты по тематике крипто игр сейчас набирают популярность среди крипто инвесторов, а в планах разработчиков Calvaria — запуск торговли токенов RIA на ведущих биржах. Это может стать выгодной инвестицией для заинтересованных пользователей.