Что может виртуальная карта-ключ для бизнеса от ПриватБанка

Каждое предприятие сталкивается с вопросом, где открывать счет и какой банк выбрать для своих операций, подбирая самый оптимальный вариант по надежности, цене и сервису. И также среди банков точится активная конкуренция за клиентов-МСБ, в основном за счет предложения более выгодных тарифов на открытие счета, ежемесячное обслуживание и комиссии за снятие наличных и перевод средств.

Но сегодняшние клиенты не всегда гонятся за самым дешевым предложением, а надежность банков, оставшихся на рынке после банковских реформ времен 2014-2017 годов стала на уровень выше.

Потому сегодня именно в части сервисного наполнения продуктов для бизнеса по полной программе раскрывается воображение и изобретательность финучреждений. Один из ярких примеров – карта "Ключ к счету" от ПриватБанка. Карта уже прошла испытание временем, ведь существует больше 10 лет, а ее digital-версия была запущена в 2019 году.

Это гривневая карта, которая выдается бесплатно. По желанию, клиент может получить ее в момент открытия счета, а может добавить к счету уже позже. Digital-версия карты генерируется в Приват24. Ею можно платить бесконтактно, а для лучшей защиты в плстиковую версию встроен чип.

Она не требует ежемесячных платежей за обслуживание. Ее может получить частный предприниматель или руководитель предприятия, чтобы упростить работу со средствами. Но не только.

Что может карта "Ключ к счету"?

Если в двух словах – то открыть прямой доступ к средствам предприятия, убирая необходимость перечислять средства на личный счет для возможности использовать их.

Во-первых, карта обеспечивает круглосуточный доступ к денежным средствам предприятия, а в использовании она не сложнее карты физического лица.

Наличные можно снимать в банкомате, а если нужно – картой можно напрямую расплатится в магазине. Более того, безналичная оплата с карты проходит без комиссии. Картой легко рассчитываться в интернете, в том числе проводить оплату через Google Play и Apple Pay.

Во-вторых, упрощенная отчетность для бухгалтера. Движение денег по карте отражается в балансе счета, к которому открыта карта-ключ, что упрощает ведение бухгалтерии. Выписки по счету, зачисления, траты – все под рукой, в прямом смысле: их можно проверить через смартфон в приложении Приват24. Это в разы упрощает коммуникацию с бухгалтерией, ведь вся информация, нужная для отчетов уже сведена в одном месте, в отличии от предыдущей практики, когда нужно было сводить информацию по движению средств на разных счетах, корпоративных картах, наличных тратах. Это удобно и экономит время.

В-третьих, комфорт в загранкомандировках. Одно из основных преимуществ карты – функции, которые значительно упрощают командировки в части обеспечения средствами. Так, не нужно покупать иностранную валюту для загранкомандировок на отдельную карту или счет – деньги на карте автоматически конвертируются по курсу ПриватБанка при снятии из банкомата или расчетах безналично. Благодаря этому, не нужно декларировать средства на карте при выезде за рубеж.

В добавок, карту можно "проапгрейдить" до класса World, при которой будет подключена Программа "LОUNGЕ" от Mastercard. Программа открывает доступ к бизнес-залу Mastercard терминала D в "Борисполе", где можно полноценно позавтракать, пообедать или поужинать, поработать или почитать свежую прессу.

Кроме того, карта класса World включает в себя услугу Fast Line: прохождение таможенного и паспортного контроля и сдачи багажа без очереди в зоне вылетов аэропортов Борисполь (терминалы D и F) и Жуляны.

Более того, карта-ключ класса World лучше защищена, так как на нее наносится фото владельца. И наконец, эта карта позволяет получать скидки по программе "Дисконтний клуб" до 30% в заведениях – партнерах клуба.

Но даже не повышая класс карты, базовые условия карты "Ключ к счету" позволяют получать скидки и специальные предложения от MasterCard – накапливать баллы и покупать за них товары и услуги в магазинах-партнерах, а также получать скидки на желаемые вещи.

Важно знать

Средства с этой карты нельзя использовать на собственные нужды, которые не связаны никак с потребностями бизнеса. Кроме того, право пользования картой ограничено – ее нельзя передавать обычным сотрудникам компании, как стандартную корпоративную карту. И еще одна особенность – с этой карты нельзя выплачивать зарплаты.

На ряд операций по карте установлены комиссии, полный список можно узнать на сайте ПриватБанка.

На последок стоит сказать, что карта-ключ от ПриватБанка дает доступ не только к средствам на счету предприятия, но и к кредитным средствам. Доступ к средствам – основное преимущество карты-ключ. Можно с одной карты совершать все необходимые траты, оплачивать счета предприятия, рассчитываться с поставщиками.

Потому она лучше всего подходит предпринимателю-ФОПу, снимая с него сложности "лавирования" между счетами, упрощая бухгалтерию и отправляя в прошлое чековые книжки.