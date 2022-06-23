Что следует знать о финансовых услугах во время войны?

24 февраля 2022 года Национальный банк Украины перевел финансовую систему на рельсы военного времени, изменив некоторые правила предоставления финансовых услуг. Это было необходимо, чтобы банки работали стабильно и надежно, даже несмотря на войну.

Объединившись, они стали в ряды финансовой обороны Украины: обеспечивают работу отделений в бесперебойном режиме там, где это возможно, пополняют банкоматы наличными, продлили срок действия платежных карт, без перебоев работают онлайн-банкинги.

Однако война продолжается, так что банковская система и дальше должна работать как часы. Поэтому правила, введенные в начале войны, смягчают или уточняют. Спустя четыре месяца после начала войны большинство из них продолжают действовать.

Какие сейчас существуют правила предоставления финансовых услуг?

Безналичные расчеты

Расчеты картами стабильно работают во время войны. Национальный банк не устанавливал никаких ограничений на безналичные расчеты в Украине. К тому же с первого дня введения военного положения НБУ призвал граждан использовать платежные карты повсюду, где это возможно, а бизнес — принимать безналичные оплаты, чтобы не рисковать жизнью инкассаторов и не создавать дополнительной нагрузки на банки.

За границей украинцы также могут свободно и без ограничений в сумме рассчитываться платежными картами, эмитированными украинскими банками.

Исключение является расчеты за рубежом с целью покупки ценных бумаг, акций, облигаций и оплаты брокерских услуг по этим операциям. Такие расчеты временно запрещены.

Наличные

С первых дней введения военного положения инкассаторы, рискуя своей жизнью, пополняли банкоматы наличными. Помимо этого, украинцы могут снять с карты наличные деньги на кассе в отдельных сетях магазинов, аптек и АЗС.

Есть лимиты на снятие денежных средств со счетов в Украине. В национальной валюте — до 100 тыс. грн наличными в день (в эквиваленте). Со счетов в иностранной валюте — как гривну, так и валюту счета, в объеме до 100 тыс. грн в день (в эквиваленте).

Лимит до 100 тыс. грн. в эквиваленте в день также распространяется на снятие валюты за границей со счетов в иностранной валюте, открытых в украинских банках. С гривневых счетов за границей можно снять до 50 тыс. грн в месяц (в эквиваленте).

Такие ограничения на снятие наличных денег введены с целью предотвратить непродуктивный отток капитала и уменьшить давление на международные резервы Украины. Но вместе с тем они позволяют удовлетворить первоочередные потребности украинцев.

Обмен наличной гривны за границей

Национальный банк Украины активно ведет диалог с центробанками других стран, чтобы разрешить находящимся за рубежом украинцам осуществлять обмен наличной гривны на местную валюту.

Благодаря этому украинцы уже могут обменять наличную гривну в Польше, Германии, Венгрии, Молдове, Румынии, Словакии, Австрии, Чехии, Бельгии, Нидерландах, Швеции и Италии.

Переводы из Украины

С собственных карт граждане могут переводить средства на карты физических лиц за границей в пределах таких лимитов:

• с гривневых платежных карт — в пределах лимита до 100 тыс. грн в месяц;

• с валютных платежных карт — до 100 тыс. грн в месяц в эквиваленте.

Также украинцы могут осуществлять операции "quasi cash" с валютных платежных карт в пределах ежемесячного лимита до 100 тыс. грн (в эквиваленте). С использованием гривневых платежных карт осуществление таких операций временно запрещено.

Также обращаю внимание, что лимит 100 тыс. грн — общий для переводов с валютной карты на другую карту и операций "quasi cash".

Без ограничений можно переводить средства за границу с целью выплаты алиментов, оплаты расходов за границей, связанных со смертью граждан, лечением в медицинских учреждениях, транспортировкой больных и оплаты обучения на счета учебных заведений за границей.

Для помощи волонтерам физическим лицам разрешено переводить иностранную валюту на покупку ряда товаров за границей в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн в эквиваленте.

Продажа иностранной валюты

Ограничения на продажу иностранной валюты (наличной и безналичной) отсутствуют, если это не российские или белорусские рубли.

Покупка иностранной валюты

Банки и обменники могут продавать населению наличную иностранную валюту в пределах разницы между общими объемами купли и продажи.

Гарантии по депозитам

13.04.2022 года вступил в силу Закон, которым на время военного положения и трех месяцев после его завершения вводится 100% гарантия по банковским вкладам физических лиц и ФЛП (вместе с процентами, если это был депозит). Если в период действия этой нормы будет начата процедура вывода с рынка какого-либо из банков, то его вкладчикам Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместит всю сумму вклада вместе с начисленными процентами.

Через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 000 гривен.

Детальнее о том, как работает финансовый рынок в военное время, можно прочитать на специальном портале НБУ "Финансовая оборона Украины": https://promo.bank.gov.ua/fin-defense/





Материал подготовлен при поддержке проекта Европейского Союза "Усиление регулирования и надзора за небанковским финансовым рынком" (EU-FINREG). Содержание материала является исключительной ответственностью Национального банка и необязательно отражает взгляды Европейского Союза.