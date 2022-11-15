Dash 2 Trade – полный обзор проекта и перспективы

Dash 2 Trade — один из проектов, который намерен помочь крипто трейдерам открывать торговые позиции на основе взвешенных решений. Инвесторы смогут сохранять контроль над своим портфелем, при этом процесс аналитики рынка и поиска подходящих монет для покупки займет гораздо меньше времени.
Dash 2 Trade — криптоаналитическая платформа социального типа. Здесь начинающие и профессиональные трейдеры получат доступ к инструментам, которые должны упростить процесс крипто торговли. С проектом инвесторы смогут спокойно проанализировать все риски вне зависимости от уровня подготовки.
Платформа предложит два варианта подписки. Каждый пользователь сможет подобрать подходящую в зависимости от доступных функций.
Оформить подписку на сайте можно с помощью собственного токена платформы – D2T. Стандартную за 400 токенов D2T в месяц и расширенную за 1000 токенов D2T.
Для приобретения токенов D2T инвестору потребуется создать кошелек на протоколе Ethereum. Можно использовать расширение для браузера MetaMask или Trust Wallet. Далее кошелек подключается к платформе Dash 2 Trade для приобретения нужного количества монет.
1. С помощью ETH; если кошелек уже пополнялся в эфире, можно закрыть сделку путем конвертации; либо с помощью банковской карты на сайте, сначала приобретя ETH. Следует приобретать сумму, достаточную для покупки токенов и оплаты газа;
2. С USDT; как и в предыдущем способе, USDT можно конвертировать в токены D2T.
Минимальное количество для приобретение – 1000 токенов D2T.
● Популярность среди инвесторов — за короткое время удалось собрать больше 5,5 миллионов долларов инвестиций;
● Несколько вариантов подписки в зависимости от инструментов;
● Развитием проекта занимается команда Learn 2 Trade, которая выпускает обучающие материалы для трейдеров.
Dash 2 Trade — проект, намеренный упростить крипто торговлю, а монета проекта, D2T, одна из немногих перспективных и недорогих монет на рынке криптовалют сегодня.
Доступные инструменты помогут анализировать текущее состояние крипто рынка, выбирать перспективные монеты в зависимости от социальных настроений, совершать грамотные транзакции, отслеживать начало предпродаж и листингов интересных токенов. В рамках предпродажи инвесторы могут приобрести монеты по минимальной стоимости.