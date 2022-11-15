Dash 2 Trade – полный обзор проекта и перспективы

Dash 2 Trade — один из проектов, который намерен помочь крипто трейдерам открывать торговые позиции на основе взвешенных решений. Инвесторы смогут сохранять контроль над своим портфелем, при этом процесс аналитики рынка и поиска подходящих монет для покупки займет гораздо меньше времени.

Что такое Dash 2 Trade

Dash 2 Trade — криптоаналитическая платформа социального типа. Здесь начинающие и профессиональные трейдеры получат доступ к инструментам, которые должны упростить процесс крипто торговли. С проектом инвесторы смогут спокойно проанализировать все риски вне зависимости от уровня подготовки.

Платформа предложит два варианта подписки. Каждый пользователь сможет подобрать подходящую в зависимости от доступных функций.

Оформить подписку на сайте можно с помощью собственного токена платформы – D2T. Стандартную за 400 токенов D2T в месяц и расширенную за 1000 токенов D2T.

Как купить токен D2T

Для приобретения токенов D2T инвестору потребуется создать кошелек на протоколе Ethereum. Можно использовать расширение для браузера MetaMask или Trust Wallet. Далее кошелек подключается к платформе Dash 2 Trade для приобретения нужного количества монет.

Как купить D2T:

1. С помощью ETH; если кошелек уже пополнялся в эфире, можно закрыть сделку путем конвертации; либо с помощью банковской карты на сайте, сначала приобретя ETH. Следует приобретать сумму, достаточную для покупки токенов и оплаты газа;

2. С USDT; как и в предыдущем способе, USDT можно конвертировать в токены D2T.

Минимальное количество для приобретение – 1000 токенов D2T.

Приобрести токен D2T

Особенности и преимущества проекта

● Популярность среди инвесторов — за короткое время удалось собрать больше 5,5 миллионов долларов инвестиций;

● Несколько вариантов подписки в зависимости от инструментов;

● Развитием проекта занимается команда Learn 2 Trade, которая выпускает обучающие материалы для трейдеров.

Заключение

Dash 2 Trade — проект, намеренный упростить крипто торговлю, а монета проекта, D2T, одна из немногих перспективных и недорогих монет на рынке криптовалют сегодня.

Доступные инструменты помогут анализировать текущее состояние крипто рынка, выбирать перспективные монеты в зависимости от социальных настроений, совершать грамотные транзакции, отслеживать начало предпродаж и листингов интересных токенов. В рамках предпродажи инвесторы могут приобрести монеты по минимальной стоимости.