UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Про новости компаний
15.11.2022, 16:00

Dash 2 Trade – полный обзор проекта и перспективы

Цей матеріал також доступний українською
Dash 2 Trade – полный обзор проекта и перспективы - Фото

На криптовалютном рынке появляется все больше проектов, которые связаны с финансовым анализом

Dash 2 Trade — один из проектов, который намерен помочь крипто трейдерам открывать торговые позиции на основе взвешенных решений. Инвесторы смогут сохранять контроль над своим портфелем, при этом процесс аналитики рынка и поиска подходящих монет для покупки займет гораздо меньше времени.

Что такое Dash 2 Trade

Dash 2 Trade — криптоаналитическая платформа социального типа. Здесь начинающие и профессиональные трейдеры получат доступ к инструментам, которые должны упростить процесс крипто торговли. С проектом инвесторы смогут спокойно проанализировать все риски вне зависимости от уровня подготовки.

Платформа предложит два варианта подписки. Каждый пользователь сможет подобрать подходящую в зависимости от доступных функций.

Оформить подписку на сайте можно с помощью собственного токена платформы – D2T. Стандартную за 400 токенов D2T в месяц и расширенную за 1000 токенов D2T.

Как купить токен D2T

Для приобретения токенов D2T инвестору потребуется создать кошелек на протоколе Ethereum. Можно использовать расширение для браузера MetaMask или Trust Wallet. Далее кошелек подключается к платформе Dash 2 Trade для приобретения нужного количества монет.

Как купить D2T:

1. С помощью ETH; если кошелек уже пополнялся в эфире, можно закрыть сделку путем конвертации; либо с помощью банковской карты на сайте, сначала приобретя ETH. Следует приобретать сумму, достаточную для покупки токенов и оплаты газа;

2. С USDT; как и в предыдущем способе, USDT можно конвертировать в токены D2T.

Минимальное количество для приобретение – 1000 токенов D2T. 

Приобрести токен D2T

Особенности и преимущества проекта 

● Популярность среди инвесторов — за короткое время удалось собрать больше 5,5 миллионов долларов инвестиций;

● Несколько вариантов подписки в зависимости от инструментов;

● Развитием проекта занимается команда Learn 2 Trade, которая выпускает обучающие материалы для трейдеров. 

Заключение

Dash 2 Trade — проект, намеренный упростить крипто торговлю, а монета проекта, D2T, одна из немногих перспективных и недорогих монет на рынке криптовалют сегодня. 

Доступные инструменты помогут анализировать текущее состояние крипто рынка, выбирать перспективные монеты в зависимости от социальных настроений, совершать грамотные транзакции, отслеживать начало предпродаж и листингов интересных токенов. В рамках предпродажи инвесторы могут приобрести монеты по минимальной стоимости.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: токен, криптовалюта, Dash 2 Trade, D2T
Еще по теме
Последние новости
 