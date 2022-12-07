Дешевые криптовалюты, которые могут вырасти в цене в 2023

Рынок криптовалют сейчас находится в достаточно серьезном застое. Многие старые и надежные проекты показывают не самые лучшие результаты с начала 2022 года. Не остался в стороне и Биткоин – пожалуй, главная криптовалюта рынка. После рекордных более 65 тысяч долларов за монету в прошлом ноябре, токен держится на уровне 15-16 тысяч.

Рассмотрим перспективные и, пока что, недорогие криптовалюты с потенциалом роста, на которые стоит обратить внимание в этом году.

Токен платформы IMPT

Проект IMPT заинтересовал инвесторов еще в начале запуска. Несмотря на то, что сейчас он только проходит этап предпродаж, присоединиться к кешбэк-программе уже согласилось более 10 тысяч известных мировых брендов. Так, пользователи смогут купить какой-либо продукт у брендов-партнеров, получить кешбэк в виде одноименного токена проекта, IMPT, и забрать NFT-картины в эко-тематике в качестве награды за сжигание углеродных кредитов. Кредиты также можно будет покупать за токены IMPT.

Проект преследует важную цель – предотвратить наступление глобального экологического кризиса за счет компенсации углеродного следа. Рынок углеродных кредитов существует и сейчас, но он далек от идеала: приобретать токены могут лишь крупные компании и предприятия, для обычных пользователей процесс слишком трудный. Также на рынке процветает мошенничество. Многие недобросовестные компании используют углеродные кредиты повторно.

Проект привлек достаточно внимания среди инвесторов со всего мира. Текущий объем привлеченных инвестиций составляет более 13 миллионов долларов.

Посетить пресейл IMPT

Токен крипто игры Calvaria

Блокчейн-игра Calvaria дает игрокам по всему миру возможность устраивать дуэли и коллективные баталии с помощью колод карт в виде NFT. Для участия в сражениях игроку выдается колода карт, которая состоит из разных отдельных персонажей. Их нужно развивать для участия в сражениях и победе. За каждую победу выдается собственный призовой токен вселенной – RIA. Проект Calvaria активно развивается, а база фанатов и геймеров постоянно увеличивается.

Не стоит на месте и инвестиционное сообщество вселенной. Игровой проект Calvaria уже покорил сердца инвесторов и трейдеров, собрав на стадии предварительных продаж более 1,8 миллионов USDT. Пресейл еще идет, и пользователям доступна возможность приобрести токен достаточно дешево.

Приобрести токен RIA

Токен платформы Dash 2 Trade

Проект Dash 2 Trade – криптоаналитическая и социальная платформа для трейдеров разной подготовки. Это платформа с доступом к большому арсеналу полезных и высокоэффективных инструментов для обеспечения принятия взвешенных решений по поводу торговли.

Пользователям платформы будут доступны два варианта подписки: стандартная и премиальная, которые можно будет оплатить собственным токеном платформы – D2T. С помощью подписок трейдер сможет выбрать более расширенный список необходимых функций и увеличить эффективность своей торговли. Базовый набор будет доступен бесплатно.

Dash 2 Trade сейчас продает свои токены по минимальной цене в рамках предварительных продаж. На момент написания статьи проекту уже удалось привлечь инвестиций на сумму свыше 8,7 миллионов долларов.

Посетить пресейл D2T

Заключение

Пусть рынок переживает сейчас не самые лучшие времена, инвесторам и трейдерам все еще доступны новые перспективные проекты и их дешевые криптовалюты. Главное, дождаться момента пресейлов и приобретать монеты по минимальным ценам. Тогда в 2023 году можно будет перестать волноваться за собственные инвестиции, пополнив портфель недорогими активами с высоким ростом потенциала.