Диджитализация – это не просто набор инструментов – CEO Moneyveo Алена Андроникова

В пятницу, 27 ноября, состоялась DIGITAL LENDING – онлайн-конференция, посвященная финансам и диджитал-кредитованию. Предоставление услуг в пост-COVID мире, регуляция и защита прав потребителей, роль технологий в digital lending, направления трансформации онлайн-кредитования – эти и другие вопросы осветили на мероприятии представители банков, ведущих небанковских финансовых организаций и государственных органов. Moneyveo стала генеральным партнером конференции, а представители компании дополнили мероприятие своими экспертными выступлениями.

Так, CEO Moneyveo Алена Андроникова, за плечами которой – более 13 лет опыта в бизнес-менеджменте, выступила модератором панельной дискуссии на тему "Digital Lending 2.0 Data Impact". Участниками мероприятия также стали: Ростислав Дюк (UAFIC), Екатерина Данильченко (МБКИ), Ярослав Ярославский (UPSWOT), Владимир Довгаль (Credi +) и Андрей Железняк ("Киевстар"). Собравшиеся обсудили, что такое Digital Lending, как использовать данные в мобильном скоринге для принятия решения финансовой компанией и какие это должны быть данные, как бороться с мошенничеством и пр.

Среди тезисов, прозвучавших в ходе дискуссии, была мысль о том, что digital-стратегия абсолютно необходима компаниям в современных условиях. К тому же она должна быть всеобъемлющей – то есть использования отдельных диджитал-инструментов теперь недостаточно. Более того, Алена Андроникова, которая является экспертом в области трансформации бизнеса, отмечает: такая стратегия – это не только автоматизация, работа с онлайн-каналами лидогенерации, боты и другие новые продукты. Это еще и определенная философия, которая предусматривает глобальное изменение бизнес-культуры.

Госпожа Адроникова также обратила внимание на то, что цифровое кредитование сейчас невозможно без Big Data. Решение по заявке клиента должно приниматься именно на основе данных, которые авторы издания The Economist вполне резонно назвали новой нефтью.

В рамках DIGITAL LENDING CEO Moneyveo также приняла участие в панельной дискуссии на тему регуляции и защиты прав потребителей. Алена отметила, что в этом вопросе главное – качество законодательства и осведомленность компаний и потребителей.

"Moneyveo активно сотрудничает с регулятором и участвует во многих открытых сессиях по обсуждению законопроектов. С 2019 года мы начали процесс внедрения в компании требований GDPR – европейского регламента о защите данных. И мне приятно слышать, когда Moneyveo называют идеологом адаптации этих требований в Украине. Ведь реализация механизмов для контроля гражданами своих персональных данных, защита этих данных – то, что должны внедрять все компании и особенно те, которые работают онлайн. Более того, я считаю регламент GDPR довольно сбалансированным с точки зрения учета интересов и потребителей, и регулятора, и бизнеса", – рассказала Андроникова.

Алена отметила: однозначно положительной тенденцией является то, что в имеющихся сейчас в Украине нормативно-правовых актах начинают учитывать принципы кросс-функциональности бизнеса. Ведь одна компания может предлагать совершенно разные услуги. Например, Moneyveo, которая сейчас является лидером онлайн-кредитования в Украине, параллельно развивает Education lab –собственный хаб Академии бизнес-образования. Одно время он удовлетворял только внутренние потребности компании, однако вскоре стало понятно, что на авторские курсы хаба есть также внешний спрос. Ведь за семь лет лидерства на рынке микрокредитования специалисты Moneyveo стали носителями уникальной экспертизы.