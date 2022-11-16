Эксперты прогнозируют рост этих 3 криптовалют в 2023

Новые токены появляются на рынке практически ежедневно. Начинающим инвесторам бывает сложно выбрать тот проект, который действительно заслуживает внимания и инвестиций. Ниже мы рассмотрим список крипто проектов с высоким потенциалом роста. Эксперты уверены, что они могут значительно вырасти в цене уже в следующем году.

Топ 3 криптовалют с перспективой роста

Сейчас все три проекта находятся на этапе предварительных продаж. У потенциального инвестора есть возможность купить монеты по минимальной цене.

Токен платформы IMPT

Экологический токен привлекает огромное количество инвесторов. Он довольно успешно завершил первый этап предпродаж и перешел ко второй стадии торгов. Общий объем инвестиций в проект на данный момент составляет 12,5 миллионов долларов. Если вы ищете, какие токены вырастут в цене в 2023 году, стоит присмотреться к этому проекту.

IMPT — одноименной проект, посвященный рынку углеродных кредитов. Разработчики намерены перевести рынок на блокчейн для того, чтобы избавиться от существующих недостатков в сфере на данный момент. Технология блокчейна позволит сделать рынок углеродных кредитов полностью прозрачным, исключит любые мошеннические операции.

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Токен блокчейн игры Calvaria

Calvaria — карточная игра с собственным токеном RIA. Здесь игрокам предлагают отправиться в исследование загробного мира. Все герои будут представлены в виде карт. Каждый персонаж будет обладать конкретными характеристиками, которые можно будет со временем развивать. Игрок получит доступ к сражениям с противниками, и за каждую победу он сможет получать токены платформы – RIA.

Пока проект находится на стадии предварительных продаж токенов. Всего в руки инвесторов на этом этапе будет передано 30% от общего объема монет. Текущий объем инвестиций составил 1,6 миллионов USDT.

Такую сумму удалось привлечь за довольно короткий срок. Это может говорить о заинтересованности со стороны инвесторов, как в проект, так и в крипто игры в целом. За последнее время популярность крипто игр только растет, а суммы инвестиций на пресейлах новых гейминг-проектов поражают своими результатами.

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Токен платформы Dash 2 Trade

Dash 2 Trade — платформа для крипто трейдеров. Здесь клиентам предложат доступ к инструментам, которые должны упростить процесс торговли криптовалютой. Уже сейчас сообщество заинтересованных пользователей превысило 70 тысяч человек.

Пользователям будет доступно несколько вариантов подписки. Оплатить подписку можно будет токенами проекта D2T. Пока инвесторы могут приобрести монеты в рамках предварительных продаж по доступной цене. Текущий объем привлеченных инвестиций уже составил 5,5 миллионов долларов.

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Заключение

Пока медвежий рынок выводит из строя крупные проекты, новые монеты вполне успешно стартуют на криптовалютном рынке. Если вы хотите инвестировать в эту сферу с минимальными вложениями, обратите внимание на перечисленные токены.