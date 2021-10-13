Если не банк, то кто? Где малому бизнесу брать финансирование

Микро, малый и средний бизнес является основой экономики Украины, он создает 60% ВВП, обеспечивая 79% рабочих мест. Он является социально-экономическим фундаментом, без которого не может развиваться наша экономика. Каждый пятый украинец хотел бы стать бизнесменом. Впрочем, по данным аналитического центра EasyBusiness, ограниченный доступ к финансам и сложности поиска стартового капитала — ключевая проблема, которая мешает развитию МСБ.

По данным Международной финансовой корпорации (IFC), украинские предприниматели являются недофинансированными на $ 33 млрд. Где новому бизнесу брать средства на становление, а действующем — на развитие?

Деньги из банки

Первый ответ, который приходит в голову предпринимателя при поиске финансирования — взять кредит в банке.

По данным Нацбанка, на август 2021 малый бизнес (годовой доход до 50 тыс. евро) получил от банков кредитных средств на 72,6 млрд грн, это почти 10% от всех кредитов, выданных бизнесу. Но этот объем даже приблизительно не дотягивает до $33 млрд, о которых пишет IFC, хотя из года в год Национальный банк говорит об излишках ликвидности на счетах банков.

Также, часто кредиты, которые выдают банки — это займы на пополнение оборотных средств и перекредитование уже действующих заемщиков, а не долгосрочное финансирование на развитие. По той же государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 февраля 2020 по 4 октября 2021, выдано кредитов на 64,8 млрд грн. Но только 12,5% от этих средств было выдано на инвестиционные нужды.

Кроме того, банк кредитует за счет вкладчиков депозитов. Отсюда жесткие требования Национального банка к самим учреждений, а следовательно и требования банков к заемщикам — все для того, чтобы минимизировать риск невозврата кредита. И далеко не каждому малому предприятию хватит сноровки выполнить все требования банков, чтобы получить от них финансирование. Например, требования в части раскрытия информации.

В KPMG отмечают, что для того, чтобы оптимизировать расходы, МСБ часто работает "в серую" и не хотят нанимать бухгалтера, чтобы подготовить прозрачную отчетность. Многие ФОПы также предпочитают не показывать реальный уровень оборотов и доходов, опасаясь, что банк передаст информацию в контролирующие органы. В то время как банки при принятии решений о выдаче кредита опираются только на официальную отчетность.

Как следствие — уровень привлечений кредитов от банков на развитие бизнеса крайне низок.

"Когда предприниматель приходит в банк за деньгами на развитие (даже имея недвижимость в залог!), Банк не всегда даст ему кредит, поскольку в соответствии с требованиями НБУ, предприниматель должен показать бизнес-план, существующие и прогнозируемые поступления от бизнеса, и они обязанность" обязательно должны перекрывать платежи", — говорит управляющий партнер лизинговой компании "ЭСКА Капитал" Сергей Васьков.

Еще ярче эта проблема выделяется для нового бизнеса, который ищет способы привлечь финансирование на старт своей деятельности.

"Проблема поиска стартового капитала для предпринимателей очень болезненная", — утверждает Анна Петрова, руководитель проекту StartUp Ukraine. По ее словам, если для технологических ИТ стартапов еще возможно найти средства, например, в фонде стартапов, то для аграрных, производственных стартапов или какого кафе, найти деньги — очень и очень трудно.

"Единственный способ — занять у себя (если есть сбережения), друзей, семьи или "у дураков". То есть у всех тех, кто готов поддержать и рискнуть. Сейчас это единственные варианты решений, которые существуют", — говорит Анна Петрова.

"При старте нового бизнеса — продажи кондитерского цеха March&Co, мы обратились в украинский банк за кредитом. Мы закупали оборудование, и хотели 70% его стоимости профинансировать с помощью банковских денег. Банк, который в рекламе красиво декларировал поддержку малого бизнеса, "мурыжил" нас 4 месяца, требуя все новые и новые документы. В конце концов, когда оборудование уже было на складе, и критически необходимо надо было его забрать, мы получили отказ. И это несмотря на то, что я выступал поручителем по кредиту, а активов в одних только государственных облигациях было достаточно для покрытия суммы кредита", — говорит Любомир Остапов, партнер консалтингового агентства iPlan и основатель социального проекта "Семейный Бюджет".

Частично улучшить эту ситуацию могут программы помощи МСБ — государственные и от международных фондов. В зависимости от условий, они снижают риски для банков, и тогда те охотнее кредитуют МСБ. Для социального ответственного бизнеса есть возможности привлечения грантовых средств в рамках программ поддержки международных Ассоциаций. К примеру, с самого начала своей деятельности в 1996 году Фонд развития предпринимательства (до февраля 2020 — Немецко-украинский фонд) занимается поддержкой финансирования микро-, малого и среднего бизнеса для усиления его конкурентоспособности. Также, на сайте Дия.Бизнес есть перечень государственных и международных грантовых программ https://business.diia.gov.ua/services.

Но в основном даже финансирование, привлеченное по специальным программам, требует от бизнеса определенного уровня прозрачности и подготовленности. Что делать предприятиям, которые "не проходят" по таким требованиям?

А что если небанки?

Следующий вариант — небанковские финучреждения. Главное преимущество таких учреждений заключается в том, что почти все они (за исключением кредитных союзов) не рискуют деньгами вкладчиков, а выдают займы за свои собственные средства. Поэтому и требования регулятора к ним мягче, а следовательно и их требования к заемщику выполнить проще.

По данным НБУ, по состоянию на начало 2021, в Украине действует 969 — финансовых компаний, 318 — кредитных союзов и 301 — ломбард (всего 2079 фин учреждений, включая банки и лизинговые компании).

Но подавляющее большинство этих учреждений работает с физическими лицами, а не с предприятиями, и для каждой категории есть свои особенности сотрудничества. Например, стоимость кредита в МФО может достигать 1000% годовых. Это болезненная ситуация для общества, потому что такие условия не дают предпринимателю получать прибыль. Кроме того, финансовые компании известны склонностью запугивать заемщиков и прибегать к нецивилизованным методам принуждения к выплате кредита, хотя за такую практику с недавних пор регулятор начал наказывать штрафами.

Займ в ломбарде также может больно "укусить" — по данным НБУ, средневзвешенная годовая процентная ставка в 2019 году в ломбарде составила 215,2%. Кроме того, средства невозможно получить, не отдав физически залог, а если заемщик не вернет кредит, то ломбард может взыскать и другое имущество предпринимателя.

Во многих европейских странах, например, в Польше, малый бизнес получает займы в кредитных союзах. Но, во-первых, чтобы получить финансирование в КС, надо стать ее членом и делать взносы. А во-вторых, по данным НБУ, в Украине почти половина кредитных союзов предоставляет своим членам кредиты по ставке в пределах от 30% до 50% годовых, а треть – в пределах от 40% до 50% годовых, и хотя это дешевле, чем в финкомпании или ломбарде, это все еще дороже, чем в банке. Да и самих игроков на том рынке довольно мало.

Еще один вариант — лизинг. Но он подходит далеко не каждому бизнесу, ведь основными клиентами лизинговых компаний являются бизнесы сфер, требующих техники или оборудования. Например, это предприятия сельского хозяйства, транспорта, пищевой промышленности. В основном, предметами лизинга являются автомобили, техника, сельскохозяйственное и промышленное оборудование. Конечно, появляются альтернативные инструменты лизингового финансирования, — "обратный" лизинг или пополнение оборотных средств, но далеко не все о таком знают.

Если же поискать финансирования в стороне от традиционного финансового сектора, можно увидеть, что все популярнее становится совершенно другой способ финансирования — финансирование бизнеса бизнесом.

Финансирование предпринимателями других предпринимателей

В качестве альтернативы для традиционных способов финансирования, Любомир Остапив предлагает обратить внимание на краудфандинг. Краудфандинг — это добровольное объединение людей для поиска средств для финансирования конкретного проекта, бизнеса или организации.

"Успех компании Delfast, которая в начале 2021 собрала $3,4 млн среди частных украинских инвесторов на открытие производства электровелосипедов в Украине показывает, что краудфандинг в Украине возможен", — размышляет Любомир Остапив.

И это не обязательно должны быть физические лица. Например, частные компании, которые помогают предпринимателям с финансированием, очень популярны во многих странах. В США это Kabbage, Biz2Credit, Fundera, в Великобритании — Capitalise, Finpoint, Boost Capital, в Австралии — Prospa и Moula, в Индии — LendingKart. Американская платформа Kabbage еще в 2018 году выдавала по $10 млн онлайн займов в день. В Украине компаний такого рода до недавнего времени не существовало, пока не появились Safra Finance.

Сергей Васьков, соучредитель лизинговой компании "ЭСКА Капитал", рассказывает, что в начале работы компании в 2008 году они поняли, что поиск финансирования для фермеров, перевозчиков, строителей — болезненная проблема.

"Мы проанализировали мировой опыт, и поняли, что украинская финансовая система с одной стороны переполнена банками, но с другой стороны – компании, которые специализировались бы на финансировании МСБ на выгодных рыночных условиях просто-напросто отсутствуют на рынке", — вспоминает Сергей Васьков.

По его словам, МСБ требует более 30 млрд долларов. "Это так много, что даже если вся банковская система начнет работать только над этим, то даже в течение нескольких лет не сможет полностью удовлетворить потребность", — объясняет он.

Следовательно, основатели лизингового бизнеса решили создать компанию, которая бы решала эту проблему по примеру своих зарубежных аналогов. Так появилась компания Safra Finance.

"Мы решили основать финансовую компанию, которая будет предоставлять бизнес займа исключительно микро- и малым предпринимателям. Мы будем делать это быстро и без лишней бумажной волокиты, публично и прозрачно. Это будет сравнительно дешевое долгосрочное финансирование. Наших клиентов будут анализировать определенные алгоритмы, благодаря чему все желающие смогут получить решение онлайн очень быстро. Это будет очень удобный способ, которого в Украине еще нет", — убежден Антон Дядюра, соучредитель "ЭСКА Капитал" и Safra Finance.

Пока в Safra Finance будут доступны кредиты под залог (авто, техники, недвижимости), но уже есть кейсы выдачи бланковых кредитов, если бизнес-идея предпринимателя проста и понятна. В перспективе основатели планируют двигаться в направлении долгосрочных проектов развития компаний, помощи в экспортно-импортных операциях и инвестиций в бизнес.