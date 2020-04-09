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09.04.2020, 11:55

Государственный Укргазбанк увеличил свою прибыль в 6 раз

Государственный Укргазбанк увеличил свою прибыль в 6 раз - Фото

Укргазбанк первым среди банков пересек отметку в 100 заемщиков в президентской программе поддержки предпринимателей «Доступные кредиты 5-7-9%»

В первом квартале 2020 года государственный Укргазбанк заработал 340 млн грн чистой прибыли. В то время, как прибыль за аналогичный период предыдущего года составила 54,3 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе банка

«Трудно оценивать эти три месяца, поскольку март кардинально изменил планы каждого. И все же сейчас главная задача банков - удерживать финансовую стабильность Украины, быть ее надежной, незыблемой опорой. Именно банковские учреждения первыми придут на помощь бизнесу и украинцам, которые встретятся с последствиями карантина один на один. А для этого у Укргазбанка есть прочный запас ликвидности и капитала, новые лояльные условия для сотрудничества, актуальные для клиентов продукты и сервисы, современные и безопасные дистанционные каналы доступа к ним и безграничное желание как можно быстрее вернуться к привычной жизни и продолжить работать ради развития экономики государства» , - отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Даже во время карантина государственный Укргазбанк продолжает активно поддерживать украинский бизнес, а потому первым среди банков пересек отметку в 100 заемщиков в президентской программе поддержки предпринимателей «Доступные кредиты 5-7-9%». Сейчас уже более 120 предпринимателей получили кредиты на развитие своего бизнеса.

Напомним, прибыль Укргазбанка за 2019 год превысила 1 млрд грн.

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Теги: Укргазбанк
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