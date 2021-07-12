Group CEO Moneyveo на MFO summit-2021 рассказала о перспективах необанкинга в Украине

Group CEO финансовой компании Moneyveo Алена Андроникова приняла участие в ежегодном MFO summit и поделилась с гостями мероприятия своим видением дальнейшего развития рынка микрофинансовых организаций.

1 июля в Киеве состоялся MFO summit-2021 – крупное профильное событие, посвященное развитию небанковского финансового сектора в Украине. В дискуссии "Развитие финтеха в Украине. Как МФО может стать необанком" приняли участие: Евгений Лесняк – старший директор, глава департамента стратегических партнерств, финтех и совместных проектов в Украине, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Visa, Алексей Амитан – СЕО Bredley Holding, Гела Слюсарчук – CBDO/CMO PSP Platon, Денис Сапрыкин – CEO Sportbank, Роман Катеринчик – основатель MyCredit. Модератором конференции была Лидия Еременко – руководитель Youtube-канала Ukrainian Fintech Hub.

К обсуждению отечественной небанковской индустрии присоединилась и Алена Андроникова, Group CEO Moneyveo – международной fintech-компании, лидера украинского рынка небанковского потребкредитования. В рамках дискуссии Алена рассказала о процессе трансформации компании из монопродуктовой в мультипродуктовую бизнес-модель.

Анализируя опыт рынка во время дискуссии, представители МФО оценивали вероятность и перспективы развития необанкинга в Украине, делились опытом своих компаний и обсуждали зарубежные практики. Большинство участников выразили убеждение, что рынок финансовых организаций трансформируется очень быстрыми темпами и уже в скором времени должен прийти к необанкингу естественным образом.

Философия Moneyveo: идти за потребностями клиента

В 2013 году Moneyveo стала пионером мгновенных онлайн-кредитов в Украине. Впоследствии она первой в своей отрасли разработала долгосрочный онлайн-кредит на большую сумму. Затем запустила мобильное приложение Veomini для молодежной аудитории. А сейчас компания представляет потребителям Veocard – первую в своем роде платежную карту от небанковской финансовой организации.

Как сообщила на саммите Group CEO Moneyveo: эволюционным этапом развития финансовой компании, которая предоставляет только один микрокредитный продукт потребителям, является курс на создание более долгосрочных и дешевых кредитов. И не важно, будет такой сервис называться необанком или нет. Главное, по словам Алены Андрониковой, – идти за потребностями клиента и опережать его желания.

Манивео уже давно придерживается стратегии и философии Product-Led Growth. В частности, компания работает над созданием целостной экосистемы бизнеса, налаживает долгосрочное взаимодействие с клиентами не только в разрезе предоставления услуги "быстрой финансовой помощи", но и на более комфортном для пользователей life style уровне.

Более того, отметила Алена, трансформации сектора МФО способствует ряд факторов: высокие запросы клиентов относительно индивидуального подхода и безопасности, установление более жестких требований регулятора к рынку финансовых компаний и пр.

"Уже несколько лет в стране наблюдается перенасыщение рынка МФО. Через год-два мы все достигнем "потолка". Идти в новую нишу, завоевывать новыми продуктами и сервисами банковскую аудиторию – тот путь, в который я действительно верю. Трансформация – значит не только и не столько отказаться от старого, сколько еще и создавать новое", – сказала Алена Андроникова во время выступления.

В свою очередь, старший директор, глава департамента стратегических партнерств, финтех и совместных проектов в Украине, СНГ и Юго-Восточной Европе, Visa Евгений Лесняк отметил, что просто создавать необанк ради необанка – неправильная цель. Сегодня многие финансовые организации стремятся к подобной трансформации, не понимая, как этого достичь. По мнению Евгения, эволюция от МФО к необанку должна происходить бесшовным путем. То есть мало просто "запилить" мобильное приложение, через которое клиент будет легко получать финансовые услуги. Компаниям необходимо трансформировать имеющийся опыт в цифровую оболочку, ведь необанкинг подразумевает круглосуточное общение с клиентами через цифровые каналы.

"Я рад, что Moneyveo одной из первых украинских финтех-компаний перешла из эпизодического взаимодействия с клиентом в регулярное. Компетенций у небанковских организаций сегодня более, чем достаточно для того, чтобы развивать цифровые финансовые сервисы на острие рынка, в том числе и в необанкинге", – заключил Евгений Лесняк.

Об MFO summit

Это крупное ежегодное профильное мероприятие, которое освещает тренды, векторы и перспективы развития сферы FinTech. В 2021 году организаторами мероприятия стали BankOnline, ВАФК, а также порталы о финансах "Минфин" и Finance.ua.