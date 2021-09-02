Ипотека под 7% теперь доступна в ТАСКОМБАНКЕ

С 1 сентября 2021 года кредиты на жилье по государственной программе удешевления стоимости ипотечных кредитов "Доступная ипотека 7%" можно оформить в любом отделении ТАСКОМБАНКА.

"Мы убеждены, что программа будет способствовать повышению уровня жизни украинцев и предоставит возможность простым людям приобрести собственное жилье. С другой стороны, развитие ипотеки позитивно повлияет на макроэкономическую ситуацию в стране. На сегодня ипотечное кредитование для нас является стратегически важным и интересным направлением. В прошлом году ТАСКОМБАНК возобновил собственные программы ипотечного кредитования и теперь с радостью присоединился к государственной программе", — подчеркнул Заместитель Председателя Правления ТАСКОМБАНКА Артур Муравицький.

Основные условия программы:

- срок кредитования – до 20 лет;

- максимальная сумма кредита – 2 млн грн;

- максимальная стоимость недвижимости – 2,5 млн грн;

- нормативная площадь недвижимости – 50 кв. метров общей площади предмета ипотеки на одинокого гражданина или семью из двоих людей и 20 кв. метров — на каждого следующего члена семьи.

- собственный взнос – от 15% стоимости недвижимого имущества;

- для заемщика ставка составит 7% годовых на весь срок кредитования;

- кредит предоставляется на приобретение жилья на вторичном рынке.

Какую недвижимость можно приобрести в рамках программы?

Квартиру в многоквартирном жилом доме, которая принята в эксплуатацию не более 3-х лет тому назад.

Индивидуальный жилой дом вместе с земельным участком, на котором он расположен, принятый в эксплуатацию не более 3-х лет тому назад.

Какие требования к заемщикам в рамках программы доступной ипотеки?

Получить кредит могут граждане Украины, которые имеют совокупный чистый доход, который позволяет обслуживать кредит. Возраст заемщика на дату окончания срока кредита не будет превышать 70 лет. Совокупный доход семьи заемщика не может превышать десятикратного размера месячной средней заработной платы в соответствующем регионе Украины, где расположен предмет ипотеки.