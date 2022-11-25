Какие криптоигры для заработка набирают популярность сейчас

Такая популярность легко объясняется тем, что у пользователей есть возможность заработать реальные деньги, просто играя в любимые игры. За выполненное задание или за внутриигровые победы игрок получает токены платформы. В дальнейшем их можно будет конвертировать в настоящие деньги.

Ниже мы рассмотрим несколько крипто игр с возможностью заработка (P2E). Большинство проектов было выпущено в этом году. Некоторые из них еще на этапе предварительных продаж, а некоторые уже продают свои токены на биржах.

Новые перспективные крипто игры на стадии пресейла токенов

Есть несколько критериев, по которым можно вычислить перспективные крипто игры. Такие проекты имеют полезность и возможность использования токенов. Также инвестору стоит ознакомиться с дорожной картой проекта. В ней создатели прописывают свои планы в долгосрочной перспективе.

Мифическая игра Calvaria

Криптовалютная игра Calvaria сосредоточена на сражениях в подземном мире. Четыре фракции воюют между собой и стремятся прийти к власти в Загробном мире. Игроку нужно будет взять на себя управление командой героев одной из фракций. Каждый герой в проекте Calvaria – это уникальный невзаимозаменяемый токен NFT. У героя будут определенные характеристики, и их можно будет развивать по мере прохождения сюжета.

Главная особенность Calvaria.io – победа будет зависеть не только от силы и навыков героев. Роль в победе также будет играть планирование и стратегическое мышление. Простыми словами, если пользователь имеет на руках сильную колоду карт, это не дает никаких гарантий для победы в сражении.

Все расчеты во вселенной Calvaria будут производиться с помощью внутриплатформенных токенов RIA и eRIA. Сейчас монеты можно приобрести в рамках пресейла. Текущая сумма привлеченных инвестиций уже превысила 2 миллиона USDT.

Приобрести токен RIA

Вселенная роботов RobotEra

RobotEra – новый криптовалютный проект с метавселенной и роботами. Игроки возьмут на себя роль управления роботами, которым предстоит восстановить планету. Каждый игрок будет получать ресурсы для управления своим участком земли. Также будет присутствовать возможность улучшать и модернизировать роботов-компаньонов, которые станут частью огромной вселенной.

В RobotEra.io игроки смогут самостоятельно создавать все, что захотят. Помимо личной вселенной, будет доступ к Мультивселенной с возможностью подключения к другим мирам. В общей вселенной игроки смогут посещать концерты, парки развлечений, музеи и многое другое.

Токеном проекта стала монета TARO. Планируется три этапе предпродаж, и на данный момент, токен пока еще можно приобрести по привлекательной цене – $0.020.

Посетить пресейл RobotEra

Питомцы Tamadoge

Tamadoge – один из самых успешных проектов этого года. В игре пользователь получает в распоряжение своего уникального питомца. За ним нужно будет ухаживать и развивать его характеристики. Уже взрослый питомец сможет участвовать в сражениях и приносить за победу своему владельцу монеты TAMA, эмитированные платформой.

Проект завершил этап предварительных продаж. Сейчас монеты торгуются на известных биржах, а разработчики занимаются реализацией следующих этапов дорожной карты.

Заключение

Пока монеты проектов находятся на стадии предварительных продаж или только начали торговаться на бирже, у инвесторов есть возможность совершить инвестиции с минимальными вложениями и диверсифицировать свой портфель.