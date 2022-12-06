Какие криптовалюты выбрать для инвестиций до конца 2022?

2022 год стал кризисным для многих известных и надежных крипто активов. Многие инвесторы находятся в ступоре и не понимают, в какие криптовалютные проекты стоит инвестировать и на что обратить внимание до конца 2022 года, чтобы преуспеть в 2023. Мы подобрали для вас несколько перспективных крипто проектов на стадии пресейла с собственными криптовалютами, которым предсказывают рост уже в следующем году.

Токен платформы IMPT

IMPT – это экологическая платформа и ее одноименный токен. Учредители проекта планируют перевести рынок углеродных кредитов на блокчейн для того, чтобы избавиться от проблем в сфере. Это позволит сделать рынок углеродных кредитов полностью прозрачным, а также исключить любые мошеннические операции.

IMPT заключило сотрудничество с более чем 10,000 брендами-партнерами, что позволит пользователям проекта получать кешбэк в виде токенов проекта и менять их на углеродные кредиты, а после, сжигать их, спасая планету. За "сожжение" углеродного кредита пользователь получит уникальную NFT-картину.

Экологический токен IMPT довольно успешно завершил первый этап пресейла и перешел ко второй стадии торгов. Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 13 миллионов долларов. Для тех, кто еще решается в какую криптовалюту инвестировать до конца 2022 года, токен IMPT является достаточно перспективным вложением.

Посетить пресейл IMPT

Токен крипто игры Calvaria

Calvaria – крипто игра, которая посвящена фэнтезийным сражениям в загробном мире. Каждому игроку будет доступен бесплатный набор NFT-карточек, который поможет в баталиях. Персонажей, которые будут изображены на NFT, нужно будет развивать в течение всей игры, отправляя их на сражения, чтобы занимать лидирующие позиции в рейтингах.

За победу в сражениях игроки будут получать токены RIA, собственные токены вселенной Calvaria. Также пользователи смогут зарабатывать на перепродаже карт NFT, стекинге и торговле токенами.

Игровой проект Calvaria уже заработал симпатии игроков и инвесторов, собрав на стадии предварительной продажи более 1,8 миллионов USDT. Пресейл еще идет, и пользователям еще доступна возможность приобрести токен по минимальной цене.

Приобрести токен RIA

Токен D2T: перспективы для новичка на рынке криптовалют

Проект Dash 2 Trade, который выпустил токен D2T, был создан для трейдеров разного уровня подготовки: от новичков до профи. Dash 2 Trade – это платформа с доступом к большому количеству полезных профессиональных инструментов, которые помогают принимать взвешенные решения по поводу открытия или закрытия позиций.

Пользователям будут доступны две платные подписки с дополнительными функциями, а базовый набор фичей будет бесплатным для всех.

Dash 2 Trade сейчас продает свои токены по минимальной цене в рамках пресейла. Проекту уже удалось привлечь инвестиции на сумму свыше 8,7 миллионов долларов.

Посетить пресейл D2T

Заключение

Для надежных инвестиций стоит рассматривать новые перспективные криптовалютные проекты, которые уже доказали свою полезность пользователям со всего мира. Наш топ проектов входит в список перспективных инвестиций, так как каждый токен практичен, востребован и имеет за собой настоящую историю. Если вам нужно пополнить список инвестиционных инструментов, мы рекомендуем обратить внимание на эти проекты и их токены.