Кирилл Хомяков: Соблюдение стандартов прозрачности необходимо для восстановления индустрии

Криптоиндустрия входит в новую эру – какие еще вызовы впереди?

Закрытие FTX не стало сильнейшим потрясением для индустрии за этот год, но, безусловно, повлекло за собой эффект домино, где друг за другом с рынка ушли многие крупные игроки. Мы наблюдаем самый большой кризис доверия к блокчейну в целом и к биржам в частности. Но с другой стороны, аналогичные случаи происходят и на рынке традиционных финансов. У нас есть возможность наблюдать за тем, как криптоиндустрия выходит на новый виток своего развития. Остаются сильнейшие игроки, создающие ценностное предложение. Следует понимать, что блокчейн индустрия находится только в начале своего роста и будет развиваться со сверхзвуковой скоростью, чтобы соответствовать новой парадигме регуляторных рамок финансовой индустрии, которая развивалась более столетия и имеет значительное технологическое отставание.

Ситуация на рынке побуждает к активным действиям со стороны регуляторов по значительному контролю за централизованными биржами. Не противоречит ли это децентрализованной природе Web3?

Некоторые представители отрасли могут утверждать, что настаивание на необходимости регулирования в глобальном масштабе противоречит этике криптовалюты и блокчейн-пространства, потому что ядро индустрии лежит в децентрализации. Однако в Binance мы приветствуем активное участие и действия регулирующих органов и правительств в криптопространстве. С самого начала мы всегда выделяли модель, ориентированную на пользователя, и наша миссия все еще сфокусирована на защите пользователей и поощрении инноваций. Мы верим, что для того, чтобы отрасль реализовала свой подлинный потенциал, централизованные биржи, такие как Binance, обязаны являться примером для других бирж, когда речь идет о соблюдении самых высоких стандартов. Для этого мы постоянно развиваем процедуры KYC, AML и технологию мониторинга транзакций с одним из самых строгих протоколов в отрасли. В отличие от многих других бирж мы не разрешаем пользователям торговать на нашей платформе без прохождения проверок KYC, содержащих информацию о стране проживания и личной идентификационной информации.

А какие действия следует предпринять другим игрокам рынка для восстановления доверия к индустрии?

Игроки рынка должны соблюдать стандарты прозрачности, что исключало бы подозрения в их сомнительной или незаконной финансовой деятельности. Вернуть доверие пользователей и регуляторов будет непросто, но мы как лидеры рынка прилагаем к этому максимум усилий. Поэтому мы сделали несколько важных шагов для этого. А именно инициировали аудит по подтверждению резервов (POR) и призвали другие биржи обнародовать информацию об обеспеченности резервов. Также мы увеличили наш фонд экстренного страхования SAFU (Secure Asset Fund for Users) до 1 миллиарда долларов. Вместе с тем мы начали инициативу по восстановлению индустрии (IRI) для поддержки проектов, которые из-за событий на рынке не имеют достаточной ликвидности, но несут ценность для пользователей. В дальнейшем мы планируем ряд аудитов, чтобы быть максимально открытыми для клиентов. Binance придерживается основных принципов деятельности CEX и призывает других игроков рынка никогда не использовать средства пользователей на собственные нужды и для своего обеспечения, обладать прозрачными доказательствами резервов, создать страховой фонд, избегать чрезмерного кредитного плеча и постоянно работать над усилением и применением протоколов безопасности.

Крипторинок в Украине отражает мировые тенденции или имеет свои особенности?

На мой взгляд, особым толчком к принятию криптовалют стало использование криптовалюты для благотворительности украинскими благотворительными фондами и криптосообществом. Такая поддержка криптовалютного сектора украинцами позволила украинским благотворительным фондам кроме фиатных валют обеспечить дополнительный поток сборов в крипте на десятки миллионов долларов. В рамках нашей поддержки Украины мы пожертвовали непосредственно 10 миллионов долларов и открыли краудфандинговую платформу, где люди со всего мира также могут перечислять средства на помощь Украине.

22 ноября в Киеве подписан протокол о создании общественного союза "Виртуальные активы Украины" (ВАУ). На что направлена деятельность союза? Какова ваша роль в этом проекте?

Действительно, Binance совместно с ГО Blockchain4Ukraine, Arzinger и Juscutum выступили учредителями общественной организации "Виртуальные Активы Украины" (ВАУ). Целью создания ставилось развитие рынка виртуальных активов в Украине и его интеграцию в мировой криптовалютный рынок. Для привлечения инвестиций в экономику Украины мы стремимся также создать механизм токенизации государственных и корпоративных активов. Binance со своей стороны оказывает экспертизу и помощь в формировании законодательства, чтобы рынок получил стимулы для развития и конкурентные преимущества. Вместе с нашими партнерами, межфракционным объединением депутатов МФО Blockchain4Ukraine мы создали рабочую группу и подписали дорожную карту по внедрению блокчейн технологий и Web3 в стране. Также мы готовим соответствующий меморандум с Минцифрой. Планируем реализовать наши планы до конца первого квартала следующего года.

А что вы можете сказать по поводу тренда на рост криптооплат? Сейчас компании начали активнее вводить криптоплатежи. Какие причины такой тенденции и как это коррелируется с криптозимой?

Это закономерный процесс конкуренции на рынке, который активно трансформируется и диджитализируется. Для компаний введение криптооплат – это возможность привлечь новую, молодую аудиторию, которая активно пользуется криптовалютой.

Сейчас еще нельзя сравнивать традиционный способ оплаты банковскими картами с оплатой криптовалютой через Binance Pay, но мы активно работаем над тем, чтобы создать транзакционную культуру в крипте. Как это было когда-то с банковскими карточками: как бы удобно ни было решение — люди еще долгое время продолжали снимать наличные. На сегодняшний день мы уже интегрировали платежный метод Binance Pay с такими компаниями как Foxtrot, WOG, VARUS, ALLO и уже на несколько кварталов вперед имеем очередь из заинтересованных партнеров, стремящихся интегрировать новый платежный метод. В целом наша цель — сделать Binance Pay 3-м платежным методом после Visa и Mastercard, чтобы уже до конца следующего года в любой точке Украины можно было рассчитаться криптовалютой. Мы убеждены, что это вполне реальный сценарий.

В то же время криптовалюту также могут использовать и для финансирования нелегальных операций. Сотрудничают ли криптовалютные организации по борьбе с финансированием терроризма и незаконной деятельности в Украине?

Binance имеет крепкие отношения с правоохранительными органами по всему миру. Иногда они просто обращаются за советом по конкретному делу из-за нашего огромного арсенала инструментов и программного обеспечения для расследований и отслеживания данных. Мы также гарантируем, что каждый запрос находится в пределах конфиденциальности и проходит тщательную юридическую проверку для оценки его обоснованности и срочности. Благодаря работе, которую мы провели с нашими партнерами из правоохранительных органов, нам удалось вернуть миллионы долларов жертвам киберпреступников. В сотрудничестве с киберполицией и другими правоохранительными органами Украины наши подразделения по безопасности и расследованиям вместе разоблачили не одну схему по отмыванию средств. Недавно наша исследовательская группа обнаружила, что с февраля российским военным группам была направлена криптовалюта на общую сумму более 4 миллионов долларов. Они собирали эти средства в Telegram и передавали их пророссийским группам для приобретения оружия. Вместе с украинскими правоохранителями мы смогли предотвратить развитие этой незаконной активности.

Какие еще потрясения могут ожидать рынка до конца года? Каковы ваши ожидания относительно будущего криптовалют?

Для тех, кто уже давно отслеживает тенденции на крипторынке, нет ничего удивительного в происходящем сейчас. В 2013 году Bitcoin упал на 82%, в 2016 году – на 86%, в 2017 году – на 73%. Ситуация 2022 – просто еще один рыночный цикл, еще одна "криптозима". Да, новые негативные факторы, вызванные войной и кризисом доверия, несколько усугубили общую ситуацию. Впрочем, нет сомнения, что уже в ближайшее время рынок развернется в сторону восстановления.