Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Подписка на эксклюзив
про новости компаний
23.12.2020, 11:54

Кому выгодна отмена закона о системе гарантирования – разъясняет Виктор Таран

Кому выгодна отмена закона о системе гарантирования – разъясняет Виктор Таран - Фото

При негативном решении КСУ под ударом окажется не только доверие граждан к банковской системе, но и сотрудничество Украины с международными партнерами

В скором времени гарантирование своих средств могут получить не только вкладчики банков, а и клиенты небанковских учреждений. А сама гарантироованная сумма в следующем году может быть повышена в два раза. Однако эти планы могут рухнуть, если Закон о системе гарантирования вкладов будет признан неконституционным.

На днях Фонд гарантирования озвучил свои планы на следующий год, в частности, сообщил, что к системе гарантирования присоединятся "Ощадбанк" и небанковские учреждения, имеющие право привлекать вклады от населения. То есть, гарантии Фонда будут распространяться уже не только на банки, а и на кредитные союзы, в которых на сегодня украинцы держат депозиты почти на полтора миллиарда грн. Кроме того, рассматривается возможность распространения гарантий на взносы в лайфовые страховики.

В Фонде говорят, что вся подготовительная работа уже проведена, необходимо лишь соответствующее законодательное решение.

Кроме того, в 2021 г. Фонд обещает начать повышение гарантированной суммы. "Следующее планируем провести уже в первом квартале 2021 года и увеличить вдвое — до 400 тысяч гривень сумму возмещения для одного лица. Следующий шаг планируем 600 тысяч, а вообще наша цель – это достижение общего европейского уровня в 100 тысяч евро" – сообщила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Ольга Билай. Для этого парламент должен внести изменения в законодательство, которыми закрепит реструктуризацию долгов Фонда перед государством. Это даст возможность погашать займы, взятые в свое время Фондом у государства на выплату гарантированных сумм за счет взыскания долгов с бывших собственников и прочих причастных к доведению банков до банкротства (на сегодня Фонд уже погасил свыше половини полученных средств, полностью рассчитался с НБУ и в общей сложности  выплатил по своим кредитным обязательствам 43 млрд грн).

Однако, ключи от реализации этих планов, как не странно, не только в парламенте. Они – в Конституционном суде, который рассматривает вопрос о конституционности Закона о системе гарантирования вкладов. Угроза даже масштабнее, чем кажется на первый взгляд. В случае негативного решения КСУ относительно Закона под ударом окажется не только доверие граждан к банковской системе, а и сотрудничество Украиниы с международными партнерами. В том числе с МВФ, с которым у Украины и сейчас не безоблачные отношения. А это может означать – снова изменение курса в сторону России.

Напомним, КС вернулся к рассмотрению Закона о системе гарантирования вкладов физических лиц после четырехлетней паузы – вскоре после того, как парламент внес в этот закон изменения, которые, в частности, делают невозможным возвращение обанкротившихся банков их бывшим собственникам, и после принятия "антиколомойського" закона, который тоже содержит такие нормы и который, кстати, также рассматривается КС на (не)конституционность.

Это совпадение не так уж и странно, если проанализировать, кто выиграет от возможного решения КС. Единственными бенефициарами станут бывшие владельцы обанкротившихся банков, против которых Фонд ведет иски в Украине почти на 100 млрд грн и уже начал работу в иностранных юрисдикциях. Для экс-собственников такое решения КС – это возможность избежать наказания и даже вернуться на банковский рынок. Поскольку сейчас законодательство не позволяет лицам, причастным к банкротству банков, возвращаться в финансовую систему как владельцы или менеджеры компаний. Отмена же закона позволила бы им отбелить свою репутацию и вернуться на рынок.

"Это попытка отдельных финансовых структур, которые стоят за этим представлением, рейдернуть государственную институцию с тем, чтобы неправомерным, внесудебным способом перераспределить средства, принадлежащие каждому гражданину Украины, в свою пользу. К сожалению, в условиях несовершенной судебной системы, несовершенного законодательства, я переживаю, что решение может быть не в пользу народа Украины" – говорит политолог Виктор Таран в эфире канала News One.

Напомним, 3 ноября Конституционный суд планировал провести финальное закрытое заседание относительно конституционности Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", но дело было снято с повестки дня. Новое заседание пока не назначено.

Отправить:
Распечатать:
Теги: фгвфл
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 