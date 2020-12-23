Кому выгодна отмена закона о системе гарантирования – разъясняет Виктор Таран

В скором времени гарантирование своих средств могут получить не только вкладчики банков, а и клиенты небанковских учреждений. А сама гарантироованная сумма в следующем году может быть повышена в два раза. Однако эти планы могут рухнуть, если Закон о системе гарантирования вкладов будет признан неконституционным.

На днях Фонд гарантирования озвучил свои планы на следующий год, в частности, сообщил, что к системе гарантирования присоединятся "Ощадбанк" и небанковские учреждения, имеющие право привлекать вклады от населения. То есть, гарантии Фонда будут распространяться уже не только на банки, а и на кредитные союзы, в которых на сегодня украинцы держат депозиты почти на полтора миллиарда грн. Кроме того, рассматривается возможность распространения гарантий на взносы в лайфовые страховики.

В Фонде говорят, что вся подготовительная работа уже проведена, необходимо лишь соответствующее законодательное решение.

Кроме того, в 2021 г. Фонд обещает начать повышение гарантированной суммы. "Следующее планируем провести уже в первом квартале 2021 года и увеличить вдвое — до 400 тысяч гривень сумму возмещения для одного лица. Следующий шаг планируем 600 тысяч, а вообще наша цель – это достижение общего европейского уровня в 100 тысяч евро" – сообщила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Ольга Билай. Для этого парламент должен внести изменения в законодательство, которыми закрепит реструктуризацию долгов Фонда перед государством. Это даст возможность погашать займы, взятые в свое время Фондом у государства на выплату гарантированных сумм за счет взыскания долгов с бывших собственников и прочих причастных к доведению банков до банкротства (на сегодня Фонд уже погасил свыше половини полученных средств, полностью рассчитался с НБУ и в общей сложности выплатил по своим кредитным обязательствам 43 млрд грн).

Однако, ключи от реализации этих планов, как не странно, не только в парламенте. Они – в Конституционном суде, который рассматривает вопрос о конституционности Закона о системе гарантирования вкладов. Угроза даже масштабнее, чем кажется на первый взгляд. В случае негативного решения КСУ относительно Закона под ударом окажется не только доверие граждан к банковской системе, а и сотрудничество Украиниы с международными партнерами. В том числе с МВФ, с которым у Украины и сейчас не безоблачные отношения. А это может означать – снова изменение курса в сторону России.

Напомним, КС вернулся к рассмотрению Закона о системе гарантирования вкладов физических лиц после четырехлетней паузы – вскоре после того, как парламент внес в этот закон изменения, которые, в частности, делают невозможным возвращение обанкротившихся банков их бывшим собственникам, и после принятия "антиколомойського" закона, который тоже содержит такие нормы и который, кстати, также рассматривается КС на (не)конституционность.

Это совпадение не так уж и странно, если проанализировать, кто выиграет от возможного решения КС. Единственными бенефициарами станут бывшие владельцы обанкротившихся банков, против которых Фонд ведет иски в Украине почти на 100 млрд грн и уже начал работу в иностранных юрисдикциях. Для экс-собственников такое решения КС – это возможность избежать наказания и даже вернуться на банковский рынок. Поскольку сейчас законодательство не позволяет лицам, причастным к банкротству банков, возвращаться в финансовую систему как владельцы или менеджеры компаний. Отмена же закона позволила бы им отбелить свою репутацию и вернуться на рынок.

"Это попытка отдельных финансовых структур, которые стоят за этим представлением, рейдернуть государственную институцию с тем, чтобы неправомерным, внесудебным способом перераспределить средства, принадлежащие каждому гражданину Украины, в свою пользу. К сожалению, в условиях несовершенной судебной системы, несовершенного законодательства, я переживаю, что решение может быть не в пользу народа Украины" – говорит политолог Виктор Таран в эфире канала News One.

Напомним, 3 ноября Конституционный суд планировал провести финальное закрытое заседание относительно конституционности Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", но дело было снято с повестки дня. Новое заседание пока не назначено.