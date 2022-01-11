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про новости компаний
11.01.2022, 17:30

"Ковидная тысяча" с плюсом: уникальное предложение от izibank

Цей матеріал також доступний українською
"Ковидная тысяча" с плюсом: уникальное предложение от izibank - Фото

На начало января 6,7 млн вакцинированных украинцев приняли участие в программе "єПідтримка", подав заявки на получение так называемой "ковидной тысячи".

Эти средства государство выплачивает всем вакцинированным гражданам через конкретные банки. Самих таких банков не так уж и много – сейчас это izibank, monobank, Альфа-банк, А-Банк, Ощадбанк, ПриватБанк и Укргазбанк. Многие банки банально задерживают зачисления на карту. Но есть исключение.

1100 грн от izibank 

У izibank, который подключился к программе в январе, есть одно приятное отличие. Дело в том, что клиент банка получает на самом деле не 1000, а 1100 гривен. То есть, к государственной тысяче банк добавит еще 100 гривен. К тому же izibank перечисляет эти средства сразу после оформления виртуальной карты "еПідтримка" – такую ​​возможность предлагают не все. Еще один важный момент – это реальные деньги, а не виртуальные баллы или бонусы, их можно потратить на реальные покупки. 

Как получить деньги? Нужно быть клиентом izibank, иметь сертификат о полной вакцинации, оформить заявку в "Дия" и открыть карту "єПідтримка" в приложении izibank. Дальше – легко потратить свои 1100 гривен. 

К слову, приложение izibank – одно из самых простых и удобных на рынке. Регистрация занимает буквально несколько минут. Необходимо сделать лишь несколько шагов – загрузить фотографию документов, ИНН и активировать карту.  

Предпочтения украинцев 

К слову, как оказалось, книги возглавляют список самых популярных покупок на "ковидную тысячу". В рамках "єПідтримка" книги покупают от 33 до 47% клиентов банков. Вторыми и третьими в списке идут траты на кино и ж/д билеты. Например, за время действия программы украинцы куплено более 326 000 железнодорожных билетов на общую сумму 131 млн грн. По данным УЗ, средний чек одной транзакции составляет 403 грн.

Кто участвует в программе 

Получить 1000 грн из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, которые получили прививки двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия". Перечень услуг, на которые можно потратить деньги, выглядит следующим образом: железнодорожные и авиабилеты по Украине; билеты в кинотеатр, театр, музей, выставочный центр или на концерт; абонемент в спортзал; товары в книжных магазинах.

В Минэкономики обещают, что в январе 2022 года в рамках программы "єПідтримка" украинские пенсионеры смогут потратить 1000 гривен на приобретение лекарств. А президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу разработать программу выплаты 1000 гривен несовершеннолетним, которые вакцинировались от COVID-19.

 

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Теги: izibank
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