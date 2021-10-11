UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
про новости компаний
11.10.2021, 10:00

КредитМаркет один из первых запустил погашение кредитов через собственный чат-бот в Viber

Цей матеріал також доступний українською
КредитМаркет один из первых запустил погашение кредитов через собственный чат-бот в Viber - Фото

"КредитМаркет" непрерывно совершенствует и создает новые сервисы для своих клиентов. Недавно "КредитМаркет" один из первых предложил клиентам дополнительный способ погашения кредитов через собственный чат-бот в Viber, используя Google Pay или Apple Pay. Новая функция не требует дополнительного введения номера и других реквизитов карты и позволяет осуществлять мгновенное зачисление оплаченной суммы клиенту на счет в ФК "Центр Финансовых Решений" (ТМ "КредитМаркет").

"В партнерстве с Chatbots.Studio и PSP Platon мы приложили максимум усилий для создания удобного и комфортного сервиса, который смог бы обеспечить решение проблем и поддержку наших клиентов. Chatbots.Studio создали чат-бот, а PSP Platon сделали интеграцию платежного сервиса.

Одной из главных фишек проекта стала технология, благодаря которой появилась возможность погашать кредиты онлайн через наш чат-бот в Viber. Помимо основных функций, таких как оформление и погашение кредита, бот-помощник сможет ответить в режиме 24/7 на вопросы, наиболее часто интересующие клиентов, а для решения более сложных – соединить клиента со службой поддержки. Бот-навигатор с помощью геолокации легко определит местоположение и покажет клиенту ближайшее отделение.

Надеемся, что простой и понятный интерфейс позволит пользователю за минимальное время и без особых усилий освоить работу с ботом и почувствовать в нем помощника, готового в любое время суток прийти на помощь, а также создать комфортную атмосферу общения и поднять настроение" – рассказала Катерина Мелеш, советник генерального директора ООО "Финансовая Компания "Центр Финансовых Решений" (ТМ "КредитМаркет").

Что умеет чат-бот "КредитМаркет"?

В главном меню чата-бота "КредитМаркет" представлены следующие разделы:

  • ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ – возможность подать заявку на перекредитование действующих кредитов (в ближайшее время появится возможность оформления заявки на получение нового кредита). Для получения кредита необходимо оставить свои контактные данные и ввести желаемую сумму кредита. Далее заявку берет в работу менеджер "КредитМаркет" и связывается с клиентом в ближайшее время.

КредитМаркет один из первых запустил погашение кредитов через собственный чат-бот в Viber

КредитМаркет один из первых запустил погашение кредитов через собственный чат-бот в Viber
  • ПОГАСИТЬ КРЕДИТ – клиент быстро и в любое время сможет погасить свой кредит, находясь в любом месте, с платежной карточки или с помощью сервисов Google Pay / Apple Pay.

КредитМаркет один из первых запустил погашение кредитов через собственный чат-бот в Viber
  • ПОИСК ОТДЕЛЕНИЯ – больше не нужно искать отделение на нашем сайте или в поисковике, необходимо лишь нажать в чат-боте на "Ближайшее отделение" и бот проложит маршрут к отделению через карту.

КредитМаркет один из первых запустил погашение кредитов через собственный чат-бот в Viber
  • ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТЕ – клиент может получить полную информацию о своих кредитах, оформленных в "КредитМаркет" за весь период времени (перечень действующих, архив закрытых, заказ справок и запрос на получение договора).
  • ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ – бот отвечает на наиболее часто задаваемые вопросы по заранее определенным сценариям. Сложные и нетипичные вопросы можно задать оператору контакт-центра в чате или по телефону.

КредитМаркет один из первых запустил погашение кредитов через собственный чат-бот в Viber

Все это возможно в режиме реального времени, всего за несколько кликов. Новый канал коммуникации был создан с учетом цифровой стратегии и цели – общаться с клиентами наиболее удобным для них способом. Знание бота будут обновляться в соответствии с потребностями клиентов "КредитМаркет".

За кредитами – в КредитМаркет! Через чат-бот! )

О "ФК "ЦФР"

ФК "ЦФР" (ТМ "КредитМаркет") – финансовая компания, специализирующаяся на кредитовании физических лиц. На украинском рынке бренд "КредитМаркет" известен более 13 лет. Компания входит в состав одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины – группу "ТАС".

О Chatbots.Studio

Стратегический партнер Visa и Viber, который помогает компаниям оцифровывать финансовые продукты в мессенджерах. Решение Chatbots.Studio разработанные на платформе с открытым кодом NodeRed. Компания занимает третье место в глобальном рейтинге разработчиков чат-ботов clutch.co и признана вторым лучшим в мире разработчиком чат-ботов по версии Mobile App Daily.

Payment Service Provider Platon

PSP Platon осуществляет процессинг платежей и предоставляет услуги широкому спектру украинских участников рынка электронной коммерции и является лидером в обслуживании микрофинансового рынка Украины.

За 9 лет работы клиентами стали более 1000 компаний.

В портфеле сервисов PSP Platon есть как стандартные e-commerce продукты, так и специализированные решения для кредитных организаций, образовательных проектов, интернет и хостинг провайдеров, а также билетных и букинг операторов.

 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: КредитМаркет
Еще по теме
Последние новости
 