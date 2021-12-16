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про новости компаний
16.12.2021, 10:38

Кредобанк запустил быстрые трансграничные переводы из Польши в Украину

Цей матеріал також доступний українською
Кредобанк запустил быстрые трансграничные переводы из Польши в Украину - Фото

Кредобанк внедрил инновационную услугу — быстрые переводы из Польши в Украину на счет в Кредобанке. Продолжительность перевода — от 15 минут в зависимости от способа и времени отправки перевода, стоимость — от 0 злотых.

Перевод польских злотых на счет, открытый в Кредобанке, можно сделать с помощью уникального идентификатора в формате IBAN, который можно получить в мобильном приложении, контакт-центре или отделении Кредобанка.

Отправителями переводов могут быть как сам получатель, так и любое лицо, которому известен уникальный идентификатор получателя перевода. Перевести средства можно со счета PKO Bank Polski с помощью онлайн-приложений iPKO или IKO или со счета других польских банков, а также через любое отделение или агентскую точку банка PKO Bank Polski или Poczta Polska.

Для перевода через онлайн-сервис (приложение IKO/iPKO от PKO Bank Polski или другие онлайн-банкинги) отправителю требуется только уникальный идентификатор. Кроме того, важно при выполнении переводов тщательно проверять на полноту и правильность написания фамилии, имя и адрес проживания отправителя, а также на правильность написания уникального идентификатора.

"Это реальная революция, это реальный трансграничный счет. Условие только одно — быть клиентом Кредобанка. Теперь не нужно беспокоиться о том, как открыть счет в польском банке, сколько будет стоить денежный перевод в Украину. Не следует беспокоиться о том, как наши близкие получат средства. Достаточно только создать для них дополнительную карту или перевести средства на их счет в польских злотых в Кредобанке." — говорит первый заместитель председателя правления АО "Кредобанк" Войцех Тарасюк.

Клиенты могут конвертировать польский злотый в онлайн-обменном пункте Кредобанка по самому выгодному курсу в гривну или в любую другую валюту и без комиссий получить в кассе Кредобанка конвертируемые средства. С помощью одной из карт — в гривнах или в польских злотых — клиенты могут осуществлять безналичные платежи в магазинах или снимать средства в банкоматах. Гривневой картой следует пользоваться в Украине, а картой в польских злотых — в Польше. Снятие средств в банкоматах Украины и банкоматах PKO Bank Polski — бесплатно в соответствии с условиями тарифного пакета.

Подробнее о тарифах на переводы можно узнать здесь.

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Теги: Кредобанк
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