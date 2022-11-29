Криптоинвесторы скупают эти криптовалюты, пока они недорогие

Благоприятный период для приобретения – этап предварительных продаж. В рамках этого периода разработчики проекта передают токены в руки инвесторов по минимальной цене. Если вложиться в перспективную монету, то уже в краткосрочной перспективе можно рассчитывать на первую прибыль.

Недорогие криптовалюты в стадии предпродажи, на которые стоит обратить внимание

Новые токены появляются на рынке буквально ежедневно. На старте практически все проекты отдают свои монеты недорого. При этом важно выбрать те крипто для инвестиций, которые имеют перспективы роста проекта.

В этой статье рассматриваются перспективные криптовалюты, у которых есть все шансы вырасти в цене в 50 раз уже в следующем году.

Токен проекта IMPT.io

IMPT – это экологический проект, который направлен на борьбу с глобальным климатическим кризисом. Его цель – совместить рынок углеродных кредитов с блокчейн технологиями. Это позволит сделать рынок прозрачным и избавиться от мошенничества.

Токен проекта – IMPT. За него можно будет приобретать углеродные кредиты. Сейчас монеты можно купить с помощью ETH или USDT в рамках предварительных продаж. На сегодняшний день в проект IMPT.io уже привлечено 13,2 миллиона долларов инвестиций.

На данный момент есть возможность приобрести монеты по минимальной цене, и сейчас самое время посетить второй этап пресейла. Пока монеты продаются за 0,023 доллара за единицу.

Посетить пресейл IMPT

Токен RIA для карточной игры Calvaria

Карточный проект Calvaria активно привлекает поклонников игр формата "играй и зарабатывай". Основная цель игры – собрать свою колоду из сильных карточных героев и отправится с ними покорять Загробный мир. Все герои выполнены в виде (невзаимозаменяемых токенов) NFT. Игроки смогут продавать свои карты и покупать новые.

Все расчеты во вселенной будут осуществляться с помощью токена RIA. Сейчас монеты продаются в рамках пресейла. За пройденные этапы в проект удалось привлечь 2 миллиона USDT в виде инвестиций.

Приобрести токен RIA

Токен TARO метавселенной RobotEra

Новый проект на криптовалютном рынке. В этой игре вам предстоит взять на себя управление роботом, который восстанавливает планету. У проекта есть множество особенностей. Он позволит игрокам создавать абсолютно любые игровые предметы в виде NFT. За выполненные задания и продвижение по сюжету будут выдаваться токены TARO.

Сейчас у инвесторов есть возможность приобрести монеты по доступной цене в рамках пресейла.

Посетить пресейл RobotEra

Заключение

Новые монеты – это хорошая возможность приобрести перспективные токены с минимальными вложениями. Чем перспективнее и интереснее проект, тем больше шансов роста стоимости токенов. Важно следить за этапами предварительных продаж, пока цена еще доступна.