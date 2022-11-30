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Про новости компаний
30.11.2022, 13:00

Криптозима может продлиться, но эти 3 монеты показывают рост

Цей матеріал також доступний українською
Криптозима может продлиться, но эти 3 монеты показывают рост - Фото

Эксперты не дают четких прогнозов, когда закончится криптозима

Некоторые эксперты говорят о том, что крупные проекты начнут прибавлять в цене уже в начале следующего года. Насколько верны эти предположения, сказать сложно. 

Однако, несмотря на то, что криптовалютный рынок в целом находится в упадке, некоторые перспективные крипто демонстрируют довольно стабильный рост. Они активно увеличивают свою аудиторию и продолжают расти в цене.

ТОП 3 крипто-проекта с потенциалом роста

Токены с потенциалом роста – это подходящий вариант для инвестирования. Монеты некоторых новых проектов пока возможно приобрести по минимальной цене в течение предварительной продажи токенов. Согласно мнению экспертов, скоро такие токены могут продемонстрировать многократный рост. 

Ниже мы рассмотрим токены трех проектов, на которые точно стоит обратить внимание.

Токен IMPT

Токен принадлежит одноименному проекту IMPT. Деятельность платформы напрямую связана с экологией. Разработчики хотят упростить рынок углеродных кредитов и сделать его доступным для всех. Также за счет перевода рынка на блокчейн удастся добиться прозрачности всех операций.

Сейчас создатели проекта активно распродают токены в рамках предварительных продаж. У инвесторов есть все шансы закрыть сделку по лучшей цене. На текущем этапе пресейла торги ведутся по цене 0,023 доллара за монету. С началом третьего этапа цена вырастет до 0,028 долларов за токен. У инвесторов есть возможность приобрести монеты непосредственно на сайте IMPT с банковской карты, или с помощью ETH и USDT. 

В проект уже привлечено 13,2 миллиона инвестиций, что говорит о доверии со стороны инвесторского сообщества.

Посетить пресейл IMPT

Токен RIA

Токен RIA входит в экосистему новой криптовалютной игры Calvaria. Сам проект посвящен карточным сражениям. За каждую победу игроки смогут получать награду в криптовалюте платформы. 

Также, каждый карточный герой будет представлен в виде NFT. Игроку важно будет не просто собрать сильную колоду, но и проявить все свои стратегические навыки. 

Текущий объем собранной суммы по инвестициям – 2 миллиона USDT.

Приобрести токен RIA

Токен TARO

RobotEra – новая криптовалютная игра формата "играй и зарабатывай". Здесь игроки получат под управление собственного робота и участок земли. Ее нужно будет восстанавливать и облагораживать. 

Также в игре появится возможность создавать уникальные игровые предметы в виде NFT. Все расчеты внутри вселенной будут производиться с помощью токенов TARO, эмитированных платформой. 

Первый этап пресейла уже начался и пока у инвесторов есть все шансы купить токены по минимальной цене.

Посетить пресейл RobotEra

Заключение

Все указанные проекты демонстрируют большой потенциал. При этом, инвесторам не стоит забывать о ценовых колебаниях крипто рынка, которые происходят по несколько раз в течение дня. Ни один прогноз не может на 100% гарантировать, что тот или иной токен определенно вырастет в цене.

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Теги: токены, IMPT, RIA, TARO
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