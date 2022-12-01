Новая игровая метавселенная, поддерживаемая LBank Labs, может вырасти 25x в цене в 2023

Разработчики проекта хотят предложить игрокам возможность создавать абсолютно любые предметы в формате NFT.

Так как NFT-игры сейчас пользуются популярностью, у проекта есть все шансы быстро заинтересовать свою аудиторию. Если игра повторит успех своих конкурентов, необходимую сумму инвестиций удастся собрать раньше запланированного срока.

RobotEra: обзор метавселенной роботов

RobotEra – игра формата "играй и зарабатывай" (play to earn). В ней вам нужно будет взять на себя управление роботом. Также каждый игрок получит в распоряжение свой участок земли. На нем можно будет строить различные активы. Каждый актив будет выполнять свою функцию:

● Майнинг токена TARO;

● Расширение земли;

● Создание игр и многое другое.

Строительство станет доступно с помощью специальных инструментов. Все созданные во вселенной предметы будут иметь вид (невзаимозаменяемых токенов) NFT. За счет этого созданные предметы можно будет покупать и продавать.

У игроков будет доступ не только к личной метавселенной. Также будет доступна общая Мультивселенная. Там можно будет общаться с другими игроками, посещать концерты, музеи, участвовать в играх P2E/PVP.

Проект интересен не только для обычных игроков, но и для брендов. Крупные компании смогут брать в аренду рекламные щиты, расположенные в метавселенной. С помощью них можно будет рекламировать свои товары и услуги.

Особенности проекта RobotEra

К ключевым особенностям и преимуществам RobotEra можно отнести:

● Игроки получат возможность покупать и развивать собственные участки земли;

● Можно купить робота с уникальными характеристиками в формате NFT;

● Токен платформы, TARO, позволит принимать участие в играх P2E/PVP.

Как купить токен TARO и участвовать в пресейле

Купить монеты TARO по минимальной цене можно через официальный сайт проекта. Процесс будет включать следующие этапы:

1. Создание и подключение кошелька Metamask или другого аналога, работающего на блокчейне Ethereum.

2. Покупка токенов TARO за ETH или USDT.

3. Получение токенов на кошелек после завершения предварительных продаж.

Сейчас токены проекта можно приобрести по доступной цене $0.020 за токен.

Посетить пресейл RobotEra

Заключение

RobotEra – новая криптовалютная игра. За счет поддержки со стороны LBank Labs она демонстрирует огромные перспективы. Уже скоро стартуют предварительные продажи, в рамках которых вы сможете купить токен по лучшей цене.