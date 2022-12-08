Новая криптовалюта – на что рекомендуют обратить внимание инвесторы

Новая криптовалюта появляется на рынке практически ежедневно. Большое количество перспективных проектов может ввести в ступор не только начинающих инвесторов, но опытных игроков рынка. Инвесторы уверены, что они могут значительно вырасти в цене уже в следующем году.

Мы решили сделать обзор на три проекта, которые сейчас находятся на этапе пресейлов и уже привлекли миллионы инвестиций. Потенциальные инвесторы могут приобрести токен по самой низкой цене до того, как стоимость коинов начнет расти.

Токен платформы IMPT

Экологический токен одноименной платформы IMPT уже привлек огромное количество инвесторов. Он довольно успешно завершил первый этап предпродаж и перешел ко второй части пресейла. Инвесторы считают, что стоит обратить внимание на этот проект из-за социальной полезности и перспективности, потому что он посвящен рынку углеродных кредитов.

Разработчики IMPT намерены перевести рынок на блокчейн для того, чтобы избавиться от существующих недостатков в сфере: технология блокчейна позволит сделать рынок углеродных кредитов прозрачным и исключит любые мошеннические операции.

Проект привлек достаточно внимания среди инвесторов со всего мира. Текущий объем привлеченных инвестиций составляет более 13 миллионов долларов.

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Токен крипто игры Calvaria

Calvaria – карточная NFT-игра с собственным токеном RIA. Игрокам предлагают отправиться в темные закоулки загробного мира.

Все герои карточек выполнены в виде трехмерных карт. Каждый персонаж будет обладать конкретными характеристиками, которые можно будет развивать со временем. Игрок получит доступ к сражениям с противниками при достижении определенного уровня характеристик, а за каждую победу он сможет получать токены RIA.

Пока проект находится на стадии пресейла. Текущий объем инвестиций уже составил 1,8 миллионов USDT. Это говорит о высоком уровне заинтересованности со стороны инвесторов как в проекте, так и в крипто играх в целом. За последнее время их популярность только растет, а суммы инестиций на пресейлах новых гейминг-проектов поражают. И это несмотря на медвежий период.

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Токен платформы Dash 2 Trade

Dash 2 Trade – криптоаналитическая платформа от трейдеров для трейдеров. Создатели платформы предлагают пользователям доступ к инструментам, которые настроены на то, чтобы упростить процесс торговли криптовалютой и помочь принимать взвешенные решения о торговле крипто активами. На сегодняшний день сообщество заинтересованных пользователей проекта превысило 70 тысяч человек.

Клиентам будет доступно два варианта подписки – стандартная и премиальная. Оплатить подписку можно будет токенами проекта D2T. Базовые функции платформы будут доступны бесплатно.

Пока инвесторы могут приобрести монеты за минимальную цену. На сегодняшний день проекту уже удалось привлечь инвестиций на сумму больше 8,7 миллионов долларов.

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Заключение

Новые токены захватывают рынок криптовалют и показывают хорошие результаты пресейлов за короткий срок даже с начала своих запусков. Это говорит о том, что игроки рынка готовы к перспективам, которые их ждут при покупке новых токенов уже сейчас. Если вы не знаете, какие токены стоит купить до 2023 года, обратите внимание на эти три проекта и их криптомонеты. Однако помните о рисках, которые влекут за собой инвестиции в альткоины.