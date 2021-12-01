ОКСИ БАНК присоединился к информационной кампании #Cashless от Нацбанка

ОКСИ БАНК стал партнером всеукраинской информационной кампании по популяризации безналичных расчетов, которую начал ​​Национальный банк Украины. Цель проекта #Cashless — рассказать украинцам о преимуществах и удобстве безналичных расчетов, стимулируя их рост.

В рамках информационной кампании регулятор вместе с партнерами будут рассказывать украинцам о безналичных расчетах:

как открыть счет в банке;

о типах платежных карт и онлайн-банкинге;

о платежах и переводах средств через платежные сайты и маркетплейсы по реквизитам или QR-коду;

о безопасности cashless-платежей.

Кроме того, подробно объясним, как работает NFC-технология, как токенизировать платежную карту и добавить ее в смартфон, "умные" часы или фитнес-браслет.

"Согласно результатам исследования, которое проводил Национальный банк в 2020 году, платежной картой за последний год пользовались 76% украинцев, однако онлайн-банкингом – всего 21%. Еще достаточно значительный процент граждан, получив зарплату, стипендию или пенсию на карточку, снимают с нее деньги в банкомате и рассчитываются наличными", – рассказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Он добавил, что больше всего в поддержке в овладении безналичными расчетами нуждается население Украины старшего возраста, особенно в регионах, поскольку эта тема требует навыков не только по финансовой, но и цифровой грамотности.

"Поэтому мы рассчитываем, что молодые люди помогут старшему поколению познакомиться с нюансами безналичных расчетов и научат платить коммунальные услуги онлайн и покупать в интернете", – сказал Алексей Шабан.

Итак, кампания #Cashless носит не только просветительский характер, но и приобретает социальное направление.

"Национальный банк последовательно проводит политику, направленную на увеличение доли безналичных расчетов. Мы имеем Дорожную карту развития безналичной экономики к 2025 году, которая предусматривает постепенный переход Украины к Cashless economy благодаря стимулированию расходов в безналичной форме, развитию инфраструктуры безналичных платежей, снижению использования наличных денег и обеспечению постоянства платежной инфраструктуры", – отметил директор Департамента стратег Макарчук.

"Сегодня мы видим четкую тенденцию к увеличению количества и объемов безналичных платежей. Украинцы все больше предпочитают cashless-расчеты. Безналичные расчеты уже стали для многих украинцев привычкой, отвечающей их сегодняшним потребностям. В то же время это показатель и рост уровня финансовой грамотности, и доверия к платежным инновациям. Уверены, что благодаря информационной кампании граждане всех возрастов найдут ответы на все свои вопросы и будут использовать различные безналичные инструменты оплаты еще чаще", – прокомментировала заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Васильева.

"ОКСИ БАНК полностью поддерживает инициативу Нацбанка по популяризации безналичных расчетов. Ведь уменьшение обращения наличных средств способствует росту ВВП, постепенному выводу экономики из тени и увеличению стабильности банковского сектора. В конце концов, кэшлес – это удобно и безопасно. Своим клиентам ОКСИ БАНК предлагает быстрые бесконтактные расчеты, в том числе с помощью современных сервисов Apple Pay и Google Pay. Также работаем над созданием новых карточных продуктов и готовимся к запуску мобильного банкинга, который сделает cashless-платежи для клиентов ОКСИ БАНКА еще более удобными", — отметил акционер АО "ОКСИ БАНК" Игорь Фисун.

Информационная кампания #Cashless продлится три месяца во всех регионах Украины. Ее поддержала Международная финансовая корпорация (IFC), а партнерами стали Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) и Фонд эффективного управления Великобритании, Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Киберполиция.

Кампания является продолжением информационных кампаний по безопасности наличных платежей #АнатоміяГривні и по противодействию мошенничеству #ШахрайГудбай.

Узнать детали о кампании и безналичных платежах можно на официальной странице #Cashless.