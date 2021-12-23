От вагонов до грузовиков и компрессоров: что можно взять в лизинг в ПриватБанке

Как предпринимателю обеспечить свой бизнес оборудованием? Очевидный ответ – взяв кредит. Но выполнить требования для получения кредита способен не каждый бизнес, а если еще и нужно получить оборудование оперативно – нужно искать другой вариант. В таком случае предпринимателям следует обратить внимание на лизинг.

Требования в этом сегменте гораздо проще, а потому и получение оборудования будет гораздо быстрее. Разбираемся вместе с ПриватБанком в преимуществах лизинга и существующих лизинговых продуктах одного из лидеров рынка.

Три факта о лизинге в Украине

Как работает лизинг? Сначала лизингодатель покупает оборудование, транспорт или спецтехнику у производителя или работает с дилером. После чего – передает его в финансовый лизинг на определенных условиях лизингополучателю. Право собственности на это оборудование, транспорт или недвижимость лизингополучатель может получить, если у него есть такое желание и если он должным образом выполнял условия лизингового договора, в частности, по уплате платежей.

Обычно ставки по договору лизинга ниже кредитных, так как и риски здесь ниже. Кроме того, не требуется дополнительное залоговое имущество. Также есть разница в скорости принятия решения – в случае лизинга все происходит оперативнее. В то же время, не стоит забывать, что каждому, кто собирается заключать договор лизинга, чтобы получить нужное оборудование, стоит поинтересоваться дополнительными платежами и сборами, чтобы избежать неприятных неожиданностей.

Инструмент лизинга поддерживается даже на государственном уровне – недавно Правительство расширило действие программы "5-7-9" на договоры финансового лизинга, чтобы сделать его более доступным. "Минфин заинтересован развивать этот инструмент, успешно используемый развитыми экономиками, без которого трудно представить полноценное развитие малого бизнеса," - отметили в Кабмине

Активно ли сегодня пользуются лизингом украинцы и кто именно? По данным Ассоциации лизингодателей Украины только за последние три квартала 2021 года украинские банки заключили лизинговые договоры на 6,34 млрд грн. Как отмечают в ассоциации, это указывает на рост на 68% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В то же время, если учитывать весь рынок, включая лизинговые компании, то в этом году на конец второго квартала всего было заключено договоров финансового лизинга на 23,8 млрд грн (данные Национального банка). Из них более 70% – клиенты-юрлица.

В первую очередь к лизингу обращаются сельхозпроизводители, причем как небольшие предприятия, так и крупные агрохолдинги. Кроме того, по данным НБУ активно к инструменту обращаются бизнеса из транспортной отрасли, добывающей промышленности, сферы услуг и строительства. Но на самом деле бизнес любого направления может найти поставщика, который предоставит нужное имущество в лизинг – даже если это медицинское оборудование.

Легко ли найти лизингодателя? В целом в Украине 502 финкомпании имеют право заниматься лизингом, и еще 99 компании занимаются лизингом без статуса финучреждения. Но подавляющее большинство из них не осуществляют никакой деятельности.

"Фактически среди 502 финансовых компаний, имеющих лицензию, только 14 предоставляли лизинг в I полугодии этого года. А среди лизингодателей – только половина, 48 компаний из 99", – сообщал Александр Залетов, начальник управления надзора за финансовыми компаниями департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ.

Сегодня на этот рынок активно выходят банки, дополняя лизингом уже существующий набор предлагаемых финуслуг. Хотя целый ряд банковских учреждений работали на рынке и раньше через соответствующие дочерние структуры, которые в статистике часто фигурируют как юрлица-лизингодатели, сегодня на этот рынок банки выходят как полноценные игроки.

Одним из лидеров рынка лизинга в Украине является ПриватБанк.

Лизинг от ПриватБанка

Банк предлагает простые условия получения оборудования в лизинг, а также широкий выбор имущества, которое можно взять. Это одна из причин, почему Приват смог "откусить" значительную долю рынка – предприниматели, уже имеющие счет в ПриватБанке, могут тут же получить все необходимое без лишних забот.

Более того, банк является участником программы "5-7-9", что дает дополнительные возможности для бизнеса по получению финансирования.

Итак, какое имущество предлагает в лизинг ПриватБанк?

Во-первых, легковые автомобили. Незаменимы для любого малого бизнеса, особенно сервисного, с выездами на дом к клиентам, или для маленького производства со своей доставкой. Свой автомобиль значительно упростит логистику и позволит быть у клиента вовремя.

Благодаря партнерским программам, ПриватБанк предлагает специальные условия для автомобилей Nissan, Toyota, Renault, Citroen, Peugeot, Mitsubishi, Lexus, Opel, Fiat, FAW, Alfa Romeo, DS Automobiles, AGSOLCO Ukraine.

Во-вторых, грузовой транспорт и спецтехника. "Тяжелая артиллерия" для предприятий, которым требуется специализированное оборудование, или для крупных производств, которым необходим собственный автопарк для упрощения логистики.

В частности, ПриватБанк предлагает в лизинг грузовики Volvo, тягачи и грузовую технику Ford можно получить в рамках партнерской программы у дилера АВТЕК, экскаваторы и погрузчики JCB, строительную технику CIFA, строительную и коммунальную технику Альфатекс, погрузочную технику, которую предлагает дилерская компания TEKMAN (Hyundai, Unicarriers, Hangcha, Dieci, Niuli), грузовые автомобили АРМ MAN, погрузчики MHM Konecranes и Logistic Forklift, а также коммунальную технику от ТД "Коммунальная техника".

Кроме того, в банке можно взять в лизинг компрессоры от компании-дилера Compressors International (в программу входят дизельные электростанции JCB, компрессорные станции МКС и винтовые воздушные компрессоры), газонокосилки AS-Motor и вагоны Днепровагонмаш.

И наконец, самый популярный предмет лизинга – сельхозтехника. ПриватБанк предлагает в лизинг технику John Deere, Monosem, Gregoire Besson, Zimmatic by Lindsay, Sulk, JACTO, YTO, Автокрон, KRONE, Harvest, John Greaves, Versatile, "Завод Кобзаренко", POTTINGER, "МазурТехСервис" и других производителей.

Условия лизинга от ПриватБанка

Для разного имущества, которое можно взять в лизинг, действуют свои условия по ставкам в зависимости от размера первого аванса и срока лизинга. Также возможны разовые комиссии за предоставление финансирования, поэтому условия каждого договора по лизингу будут индивидуальными

Но в целом рамки возможных условий для лизинга примерно одинаковы во всех категориях. Так, срок лизинга, который предлагает банк – от 12 до 60 месяцев, сумма финансирования – от 200 тыс. грн.

Партнерские условия позволяют предоставлять имущество в лизинг со скидками, поэтому ставка сделки составляет от 0,01 до 11% по партнерским программам. Дополнительный залог не требуется. Ежемесячная комиссия зависит от страхового тарифа и находится в диапазоне 0,01%-0,38%.

В случае сделки в объеме до 7 млн ​​грн, оформление сделки упрощено до 5 документов, которые нужно подать, и 5 дней, которые нужно подождать для принятия решения.

Лизинг – удобный инструмент, к которому следует обратиться, если вы не хотите откладывать свой бизнес "на потом". Следует задуматься о нем уже сегодня и найти надежного партнера-лизингодателя, который сможет быстро удовлетворить потребности предприятия и поддержит ваш бизнес.