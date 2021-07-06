Переплата – 18 грн. Финансовый сервис MyCredit озвучил реальную цену кредита под 0,01%

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Принято считать, что на кредиты в онлайне насчитывают адские проценты, но это правило работает не для всех компаний. Финансовый сервис выдачи денег за 5 минут MyCredit кредитует новых клиентов под 0,01%. Это не фейк и не рекламный трюк, а реальная процентная ставка, которая автоматически применяется при первом обращении.

Таким образом, при получении в MyCredit максимально доступной для нового клиента суммы 6000 грн через 30 дней нужно вернуть 6018 грн. Если рассчитаться по договору вовремя, доплачивать не придется.

"Новые пользователи нашего сервиса действительно оформляют займы практически бесплатно, — подтверждает руководитель отдела маркетинга MyCredit Серафима Нехода. — Для клиентов применение акционной ставки 0,01% — это возможность получить деньги на самых выгодных условиях. Для нашей команды — шанс продемонстрировать хороший сервис и готовность прийти на помощь в сложной финансовой ситуации".

Ответ по заявке — за 4 минуты

В отличие от банковских кредитов, финансовая помощь от MyCredit под 0,01% доступна в любое время суток и в любом месте. Все, что нужно для получения денег — подать заявку на сайте или в мобильном приложении MyCredit (работает на iOS и Android) и следовать подсказкам.

Чтобы не дать шансам кредитным мошенникам, MyCredit верифицирует клиентов через защищенную систему Нацбанка — BankID НБУ. Это значит, что все необходимые данные будут переданы из выбранного банка безопасным способом, и вам не придется заполнять анкету вручную.

Ответ по заявке на кредит приходит через 4-5 минут. Сразу после этого можно перейти к оформлению кредитного договора, в котором фиксируется:

точная сумма и срок кредита,

размер процентной ставки,

действия сторон при просрочке.

MyCredit работает согласно нормам действующего законодательства, поэтому получить деньги в сервисе без подписания договора не получится. На ознакомление с документом дается 24 часа. После подписания финальный экземпляр отправляют клиенту на почту.

По итогу в MyCredit реально получить деньги на банковскую карту под 0,01% за 15-20 минут. При этом не придется тратить время на ожидание в очередях и переживать о реальной цене "бесплатного" займа.