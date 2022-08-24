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про новости компаний
24.08.2022, 15:10

Перспективные криптоактивы: какие токены могут вырасти в 2022 году

Цей матеріал також доступний українською
Перспективные криптоактивы: какие токены могут вырасти в 2022 году - Фото

Мы собрали материал, который расскажет о криптовалютах, успешно стартовавших в период падения рынка

После того весеннего спада стоимости криптовалют инвесторы начали поиск альтернативных вариантов вложения средств и обращать внимание на молодые, но перспективные проекты. В начале 2022-го года было анонсировано множество нестандартных криптовалют, которые обладают большим потенциалом развития. Некоторые из них смогли показать положительный рост в те моменты, когда крупнейшие игроки рынка (BTC, ETH и другие) теряли свою стоимость. 

Новички представляют собой разные стартапы и проекты, в которых тщательно проработаны недостатки конкурентов по индустрии. Эти компании учли ошибки предшественников, усилили слабые стороны, которые влияли на снижение стоимости конкурентных криптовалют, разработали интересные роадмапы и уже получили первые заметные результаты и признание криптовалютных инвесторов. 

Мы собрали материал, который расскажет о криптовалютах, успешно стартовавших в период падения рынка. По прогнозам экспертов и аналитиков, они будут расти в течение 2022-го года. 

  1. Tamadoge (TAMA) – перспективный токен из категории "собачьих монет".
  2. Solana (SOL) – блокчейн-платформа для поддержки DApps со своей криптовалютой.
  3. Battle Infinity (IBAT) – масштабный криптопроект с тематикой фентези-спорта.
  4. Lucky Block (LBLOCK) – обширная площадка для любителей криптоигр.
  5. STEPN (GMT) – проект в формате Move-to Earn ("двигайся и зарабатывай").

Tamadoge (TAMA) 

Особенности:

  • Криптовалютный аналог Тамагочи;
  • Обладает высокими показателями полезности;
  • Дорожная карта, расписанная до 2023-го года включительно;
  • У проекта будет своя метавселенная и игра с использованием AR-технологий;
  • Листинг на авторитетной криптовалютной бирже LBank предварительно подтвержден.

Проект, который был вдохновлен одним из первых "собачьих токенов" – DogeCoin. Но в отличие от предшественника, токен TAMA устранил ряд недочетов и ошибок, отталкиваясь от опыта своего конкурента. Одной из самых слабых сторон DOGE была низкая утилитарность токена, но Tamadoge решил эту проблему. За криптовалютой стоит большая экосистема, сочетающая NFT P2E криптоигру и дефляционную токеномику.

Такой подход обеспечил проекту хороший старт в начале года и большой приток аудитории. Компания активно выполняет пункты своей дорожной карты, завершив 3 транш предпродажи токена. На данном этапе проект собрал более 5 миллионов долларов. Сейчас токен торгуется по курсу 1 USDT = 57.14 TAMA.

Компания позаботилась о самом важном факторе для криптовалютного проекта – его полезности. Чтобы удержать интерес аудитории в долгосрочной перспективе, была разработана комплексная экосистема, которая включает в себя множество компонентов: от игры и возможностей использования самого токена до своей метавселенной и AR-приложения. 

Уже предварительно подтвержден листинг на централизованной бирже LBANK – и это на этапе предпродажи, что говорит о большом доверии проекту на рынке. Листинг состоится после окончания предпродажи. Эксперты ожидают, что это событие положительно повлияет на рост цены ТАМА.

Доступность, популярность токена, перспективная дорожная карта и 3 удачных этапа пресейла – все эти факторы дают основания сообществу и криптоаналитикам прогнозировать рост ТАМА в течение 2022-го года. 

Battle Infinity (IBAT) 

Особенности:

  • Перспективный криптовалютный проект;
  • P2E площадка с фентези-спорт играми;
  • Честное распределение выигрышей и средств между игроками;
  • Листинг PancakeSwap. 

Проект Battle Infinity и его токен IBAT – перспективный вариант для вложения средств в криптовалюту в 2022-м году. Создатели вывели фэнтези-спорт на новый уровень, представив фанатам практически любых видов спорта безграничные возможности. В том числе – играть и зарабатывать в рамках своей P2E концепции.

Токен IBAT является одним из самых популярных и обсуждаемых на сегодняшний день. Это связано не только с его планами по развитию своей уникальной метавселенной, но и успешной фазой предпродажи, которая завершилась на 66 раньше итоговой даты. 

При этом токен уже есть в листинге известной биржи PancakeSwap, что только укрепило его позиции на рынке. Выход на биржи криптовалют, с большой вероятностью, отразится на положении токена в позитивном ключе – его стоимость вырастет, а показатели ликвидности увеличатся.

Lucky Block (LBLOCK V2) 

Особенности:

  • Честная площадка для состязаний и соревнований;
  • Компания проводит отчисления в различные благотворительные фонды и организации;
  • Коллекция уникальных NFT численностью в 10 000 единиц;
  • Lucky Block находится в листинге бирж Uniswap, LBank, MEXC.

Команда проекта активно занимается его разработкой и улучшениями. Разработчики предусмотрели проблематику полезности, не допустив такого момента. Проект имеет большой пул опций и предложений для своей аудитории.

Lucky Block – P2E проект, где игрокам предстоит сражаться между собой, выигрывать токены, коллекционировать уникальные NFT и обмениваться ими с другими людьми. Помимо этого, проект предоставляет большое количество розыгрышей для игроков, где участвовать может каждый, кто владеет криптовалютой LBLOCK.

В планы компании входит выход на биржу Gate.io, что должно увеличить не только ликвидность монеты, но и ее стоимость. 

STEPN (GMT) 

Особенности:

  • Проект из категории "двигайся и зарабатывай";
  • Общая капитализация проекта составляет почти 900 миллионов;
  • Более 200К участников со всего мира;
  • Хорошие показатели полезности токена.

Проекты формата "двигайся и зарабатывай" хорошо себя показывают из-за простоты и доступности. Сама концепция не требует от холдеров и пользователей больших усилий, а возможность получения вознаграждения за простые действия привлекает аудиторию. При этом компания подумала о полезности своего продукта, что делает его востребованным.

На данный момент приложение STEPN представляет собой аналог майнинговой фермы для токена GMT. По статистике, пользователь может заработать до 100 долларов в день.

Внутренняя экономика строится вокруг 2 токенов компании. Первый – GMT, а второй – GST (Green Satoshi). Первый отличается от Сатоши тем, что у него есть лимит количества монет в 6 миллиардов. Баланс показателей спроса и предложения этих двух токенов образует экономическую составляющую проекта STEPN.

Solana (SOL) 

Особенности:

  • Продвинутая блокчейн-платформа для децентрализованных приложений;
  • Относительно низкая волатильность;
  • Уменьшенная комиссия за транзакции;
  • Высокая скорость транзакций – до 50 тыс. долларов в секунду.

Солана – проект, который помог решить множество проблем блокчейн индустрии: разработку приложений децентрализованного типа, смарт-контрактов. Архитектура проекта позволила увеличить скорость обработки транзакций без потери объемов: до 50 000 единиц в секунду.

На данный момент токен торгуется по курсу в 36,68 доллара за одну монету, что ниже ее пиковой стоимости в 2021-м году. Но рынок показывает тенденцию к победе быков над медведями. Поэтому токен, с большой вероятностью, будет расти в ближайшем будущем.

Выводы

Все представленные криптовалюты хорошо себя проявили за короткий период своего существования. У каждой из них есть большой потенциал роста и увеличения стоимости монет в 2022-м году.  Несмотря на статус новичков, многие из этих проектов уже получили доверие на рынке криптовалют. Достаточно посмотреть на Tamadoge, который предварительно попал в листинг авторитетной LBank еще до окончания предпродажи. Совокупность продуманной концепции, серьезной токеномики и утилитарности токенов в этих проектах дает возможность утверждать, что их криптовалюты будут расти в 2022-м году. 

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Теги: криптовалюта
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