Перспективные криптовалюты, которые набирают популярность прямо сейчас

Сейчас есть много перспективных криптовалют, которые стоит рассмотреть не только новичкам, но и опытным инвесторам. Рассмотрим варианты, набирающие всё большую популярность в данный момент.

IMPT

Токен IMPT принадлежит одноименному проекту, посвященному рынку углеродных кредитов. Разработчики намерены перевести рынок на блокчейн для того, чтобы избавиться от существующих недостатков в сфере на данный момент. Технология блокчейна позволит сделать рынок углеродных кредитов полностью прозрачным, также она исключит любые мошеннические операции.

Сотрудничество со многими брендами-партнерами позволяет пользователям проекта получать кешбэк в виде токенов проекта и менять их на углеродные кредиты, а также, сжигая их, спасать планету. За каждое "сожжение" углеродного кредита пользователь получает уникальную NFT-картину в эко-тематике.

Токен IMPT привлек огромное количество инвесторов. Он довольно успешно завершил первый этап предпродаж и перешел ко второй стадии торгов. Общий объем инвестиций в проект на данный момент составляет 13 миллионов долларов. Если вы ищете, какие токены вырастут в цене в 2023 году, стоит присмотреться к этому проекту.

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RIA

Calvaria – карточная NFT-игра, посвященная эпическим сражениям в загробном мире. По сюжету, там разгорелось противостояние между тремя фракциями, которые хотят занять лидирующие позиции.

Игрок получит возможность приобретать карты с NFT-героями и составлять собственные колоды. У каждого героя можно будет развивать характеристики, а игроки смогут участвовать в сражениях за вознаграждения в виде токена RIA. Пользователи получат возможность зарабатывать на продаже карт NFT на собственном маркетплейсе проекта. Также будет реализована возможность стекинга, а держатели токена RIA смогут получать пассивный доход в виде процентов.

Проект заинтересовал инвесторов и любителей фэнтези, и уже сейчас, на стадии предпродаж, привлек более 1,8 миллионов USDT.

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D2T

Dash 2 Trade была создана командой Learn 2 Trade. Основная цель новой криптоаналитической платформы – предоставить трейдерам доступ к инструментам и сигналам, которые помогут быстро и взвешенно заключать выгодные сделки по купле и продаже активов.

За собственный токен проекта, D2T, на сайте можно будет приобрести одну из двух платных подписок для дополнительного функционала. Базовые функции будут доступны пользователям бесплатно.

Сейчас проект находится на стадии предварительных продаж. Размер инвестиций составляет 8,7 миллионов долларов, что показывает немалый интерес проекта для инвесторов и трейдеров.

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Заключение

Если вы до сих пор задаетесь вопросом, в какую криптовалюту инвестировать, этот список поможет вам разобраться с тем, на какие новые проекты криптовалютного рынка стоит обратить внимание прямо сейчас. Новые альткоины действительно стоят внимания, если имеют полезность продукта и уникальных подход к пользователям. Однако всегда стоит помнить о рисках, которые влекут за собой инвестиции в криптовалюту.