Причины, по которым цена Luna может упасть до $0,00. Лучшие альтернативы

Многие криптовалюты в этом году переживают не лучшие времена. 2021 год стал для некоторых проектов периодом значительного роста цены. Сейчас же все изменилось. Большое количество токенов упали в цене ниже своего исторического минимума. С проблемами столкнулся и токен Luna. Эксперты не исключают, что цена на монету может опуститься до нуля. Сейчас есть несколько альтернатив Luna, которые также заслуживают внимания.

Прогноз стоимости Luna

Токен Luna в этом году пережил серьезное падение в цене. Резкий скачок стоимости связан сразу с несколькими причинами, и одна из них — токен плохо переживает медвежий рынок. Эксперты также настаивают, что падение монеты связано с действиями Terra. В частности, компания приняла решение выпустить большее количество токенов.

Лучшие альтернативы Luna

Пока прогноз Luna не самый благоприятный. Возможно, и стоит подождать прибыль от проекта, но точно не в краткосрочной перспективе. Однако у инвесторов всегда есть альтернативные перспективные токены, к которым точно стоит присмотреться. Давайте узнаем больше о некоторых из них.

Токен IMPT

IMPT – экологический проект, связанный с рынком углеродных кредитов. Он имеет собственный одноименный токен IMPT. За него компании и обычные пользователи смогут приобретать углеродные кредиты, а затем, если примут решение – "сжигать" их и получать вознаграждения в виде уникальных NFT в эко тематике.

IMPT стремится решить проблемы рынка углеродных кредитов, существующие на данный момент. Речь идет о непрозрачности, повторном использовании кредитов и мошенничестве.

С платформой уже сейчас сотрудничает более 10 тысяч эко-ответственных брендов. Обычные пользователи получат возможность зарабатывать токены в виде кешбэка за покупки товаров у компаний-партнеров.

Сейчас токены можно купить в рамках предварительных продаж. Общий объем привлеченных инвестиций составляет 12,5 миллионов долларов.

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Токен D2T: перспективы для новичка на рынке криптовалют

Проект Dash 2 Trade, с собственным токеном D2T, создан специально для крипто трейдеров. Он представляет собой платформу с доступом к большому количеству полезных инструментов для крипто трейдеров. Пользователям будет доступно два вида подписки – стандартная и премиальная. Трейдер сможет выбрать подходящую в зависимости от цены и необходимых функций, и оплатить ее токеном D2T.

Сейчас токены D2T можно приобрести по минимальной цене в рамках предварительных продаж. На момент написания статьи проекту уже удалось привлечь инвестиции на сумму свыше 5,5 миллионов долларов.

Приобрести токен D2T

Заключение

Инвесторам стоит обратить внимание на новые перспективные монеты крипто рынка, если они рассчитывают на прибыль в краткосрочной перспективе. Пока ведущие токены значительно теряют в цене, у новых и амбициозных проектов есть все шансы вырасти в цене уже совсем скоро.