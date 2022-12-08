Прогноз стоимости IMPT: остаются дни до листинга токена, собравшего $15 млн

Его основное назначение – регулирование рынка углеродных кредитов и упрощение компенсации углеродного следа.

Сейчас завершается последний этап пресейла, после этого начнется листинг токенов IMPT.

Проект IMPT привлек $15 млн инвестиций: считанные дни до листинга

IMPT привлек достаточное количество инвестиций, чтобы начать листинг до третьего этапа предварительных продаж. Сейчас монеты торгуются по цене 0,023 доллара за токен. Пресейл официально завершится на следующей неделе. После этого стартовые инвесторы смогут получить приобретенные монеты на свои кошельки.

Сразу же после закрытия пресейла начнется старт листинга на биржах. Изначально монета появится на децентрализованной бирже (DEX) Uniswap. Чуть позже официальные продажи также стартуют на биржах LBank и Changelly Pro. Переход к листингам – очень серьезный шаг для проекта. Он вполне способен спровоцировать быстрое повышение стоимости монет.

Что такое IMPT и прогноз стоимости

IMPT – проект, который успел заинтересовать как инвесторов, так и людей, стремящихся внести свой вклад в защиту окружающей среды. Основная цель проекта – это регулирование рынка углеродных кредитов и перенос его на блокчейн. Рынок существует и сейчас, но у него больше недостатков, чем достоинств. Недобросовестные компании используют углеродные кредиты повторно, что делает бесполезной всю идею компенсации своего углеродного следа.

Переход на блокчейн – это наделение рынка углеродных кредитов прозрачностью, которой ему так не хватает. Каждый кредит будет уникален, подделать его будет невозможно. Сразу после компенсации углеродного следа токен будет сжигаться, это исключит повторное применение. За сжигание токенов пользователи получат NFT эко тематики.

Сейчас инвесторы могут приобрести токены IMPT через официальный сайт проекта. Доступна покупка с банковской карты, а также конвертация ETH и USDT.

Есть все причины полагать, что после начала листингов на бирже цена на токен может вырасти до 1 доллара. На это указывает несколько факторов:

● Проект уникален, на данный момент нет похожих альтернатив в индустрии углеродных кредитов;

● С IMPT сотрудничают ведущие бренды, в том числе Amazon, Netflix, Lego и др.;

● Проект сохранит свою актуальность и перспективность в течение многих лет, так как это перспективная ниша (рынок углеродных кредитов достигнет оценки в 50 млрд. долларов к 2030 году).

Посетить пресейл IMPT

Заключение

IMPT – это один из наиболее перспективных проектов 2022 года, который действительно заслуживает внимания инвесторов. Новая криптовалюта IMPT в скором времени раскроет весь свой потенциал. Уже на стадии предварительных продаж он сумел привлечь многомиллионные инвестиции. Этому способствует грамотная дорожная карта и занятие актуальной ниши.