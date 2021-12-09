Простота, скорость и эмоции: как выглядит новое приложение Ощадбанка

Героем нового приложения стал добрый и забавный персонаж Ощадик. Он призван наладить эмоциональную связь между банком и клиентами.



Зачем Ощадбанку новое приложение



1 декабря Ощадбанк презентовал новое приложение "Мобильный Ощад". Разработка проекта длилась два года и проходила в рамках глобальной стратегии банка по диджитализации. Согласно этой стратегии в Ощадбанке уже осовременили контакт-центр, сайт и сервис для приема оплат ОщадPAY.



"Превращение в современный банк, диджитализация и развитие цифровых продуктов – стратегическая цель Ощадбанка, – говорит Сергей Наумов, председатель правления Ощадбанка. – Мы начали этот процесс с опозданием, но уже догнали и даже перегнали большинство украинских банков на диджитал-пути. Еще 10 лет назад клиент Ощадбанка даже не мог поговорить с работником банка дистанционно, а сейчас наш контакт-центр обрабатывает 5 миллионов обращений ежемесячно. У нас есть голосовая помощница София, мы внедрили безналичные формы оплаты проезда и множество других цифровых сервисов".

Команда разработчиков приложения

Первое приложение Ощадбанка "Ощад 24/7" запустили в конце 2012 года – на 11 лет позже, чем был создан первый мобильный банкинг в Украине. К тому времени 80% платежей проходили через кассы, а у приложения Ощадбанка было всего 13 тысяч пользователей. Уже четыре года спустя половина платежей осуществлялась через дистанционные каналы. Сейчас только 10% клиентов Ощадбанка осуществляют платежи через кассу, остальные 90% используют интернет, банкоматы и платежные терминалы.

В "Ощад 24/7" уже 5,8 миллионов клиентов. Статистика постоянно растет – только за 10 месяцев текущего года приложение установили 800 тысяч украинцев. Теперь это второе приложение на рынке по количеству пользователей. За 10 месяцев этого года они совершили транзакций на сумму почти 125 миллиардов гривен. Именно поэтому в банке уделяют особое внимание удобству использования мобильного банкинга и приняли решение разработать совершенно новое приложение.

Новая концепция мобильного банкинга



Дизайн "Мобильного Ощада" был разработан в партнерстве с международной компанией Alty.

"Готовясь к разработке нового приложения, мы провели множество фокус-групп и интервью, сделали глубинную аналитику и проанализировали лучшие практики мировых банков, – рассказывает Антон Тютюн, член правления Ощадбанка. – Мы хотели понять, что нужно современному клиенту. По результатам исследований выяснили, что на первом месте у пользователей скорость, простота пользования и эмоции. Клиент должен быть удовлетворен сотрудничеством с банковским учреждением. Поэтому наше новое мобильное приложение – не только о функциональности, но и об отношениях между клиентом и банком".

При разработке приложения за основу приняли три базовых подхода:



1. Простота

Интерфейс нового приложения Ощадбанка – интуитивно простой. Разработчики сделали все, чтобы сократить количество действий, которые нужно сделать пользователю для достижения цели. Количество кликов для осуществления одной транзакции уменьшилось с пяти до одного.



"Современный клиент не хочет читать сложные инструкции. Поэтому мы отработали десятки тысяч шагов клиента, чтобы сделать функционал простым и понятным, – говорит Антон Тютюн. – Например, популярная функция – транзакции между физическими лицами – теперь выполняется в пару кликов. Также – с обменом валют, открытием депозита, изменением лимита и другими функциями".



2. Технологичность



Новое приложение создано на прогрессивной платформе Flutter. Ее используют ведущие технологические корпорации мира. Flutter позволяет быстро обновлять приложение и добавлять в него новые функции.



"На следующий год мы запланировали много обновлений. Эта технология позволяет увеличить скорость обновления минимум вдвое. Поэтому мы сможем оперативно вносить изменения в приложение, чтобы сделать его еще более технологичным", – говорит Антон Тютюн.

3. Эмоции



Создавая новое приложение, в Ощадбанке хотели сделать коммуникацию клиента с банком приятной. Так появился анимированный персонаж Ощадик, которого придумали в агентстве Fedoriv.



"Мы работаем со Ощадбанком уже 8 лет. В 2013 году банк был классическим и очень консервативным. Но каждый день в Ощадбанке происходит много изменений – концептуальных, технических и финансовых, – рассказывает Андрей Федорив, основатель маркетингового агентства Fedoriv. – Персонаж Ощадик, которого мы разработали для нового приложения, позволяет получить удовольствие от взаимодействия клиента с банком".



По его словам, игра остается важным элементом в жизни каждого человека, независимо от возраста. Поэтому элементы геймификации в современных сервисах широко распространены. В новом приложении Ощадбанка учли этот тренд.



"Ощадик – помощник для каждого пользователя приложения. Он позволяет установить эмоциональный контакт: когда ждешь обработки транзакций, он ждет вместе с вами. Когда что-то пошло не так, например, нет интернета – тоже грустит", – говорит Андрей Федорив.

Новое приложение Ощадбанка уже доступно для скачивания для iOs и Android. Клиенты могут воспользоваться базовыми функциями мобильного банкинга, в частности осуществлять p2p-переводы, платежи по произвольным реквизитам, оплачивать коммунальные и другие услуги, открывать депозиты.

В Ощадбанке ожидают, что клиенты будут переходить на новую версию постепенно. Поэтому предыдущая версия приложения пока продолжит функционировать. Впрочем, в течение 2022 года "Ощад 24/7" планируют заменить приложением "Мобильный Ощад".

Лицензия НБУ №148 от 05.10.2011