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про новости компаний
01.04.2021, 10:00

Сближение с клиентами и упрощения кредитования: опыт украинского банка

Сближение с клиентами и упрощения кредитования: опыт украинского банка - Фото

На сегодня банк уже внедрил комплекс мероприятий по сближению с клиентами в части упрощения процессов кредитования сегмента МСБ

Главные вопросы современности для банковского сегмента МСБ (малого и среднего бизнеса) – определение главных направлений развития и движения в краткосрочной и долгосрочной перспективах, в условиях мирового пандемии вызванной COVID-19.

За последний год, изменения претерпели все сферы жизнедеятельности, не остался без изменений и бизнес. Было введено много ограничений, но появились новые инструменты, креативные идеи и подходы к организации процесса. Говорить о пагубных последствиях, видимо, не совсем уместно, ведь в это время появились компании, которые не просто выросли или укрепили свои позиции на рынке, но и получили сверхприбыли. Каждый кризис, в том числе и мировой – это процесс перетекания капиталов от одних владельцев к другим, а в МСБ это период приспособления к новым, актуальным условиям. Чем быстрее малый и средний бизнес адаптируется, тем меньше будут ощущаться последствия пандемии.

Главной тенденцией в мировой практике является систематизация бизнес процессов, как следствие, их автоматизация и диджитализация. Бизнес должен быть прозрачным и понятным не только для владельцев, но и для инвесторов, финансовых партнеров и банковских учреждений.

Понимая основные направления развития и актуальность процесса быстрого привлечения финансовых ресурсов в бизнес-проекты, в АО "Банк инвестиций и сбережений" был введен комплекс мероприятий по сближению с клиентами в части упрощения процессов кредитования сегмента МСБ, валютно-обменных операций и проведении платежей. Внедрены программы по кредитованию предприятий малого и среднего бизнеса, и частных предпринимателей без обеспечения до 1 миллиона гривен, на весенний период утверждено снижение ценовых параметров продукта. С учетом текущей сложной ситуации, адаптировали "Овердрафт" для клиентов МСБ – теперь периодичность обнуления траншей овердрафта не является требованием. Но представители бизнеса должны четко понимать – такие изменения возможны для тех, чей бизнес понятный, прозрачный и системный.

Следует отметить, что настоящее навязывает не самые легкие условия работы, но, направив совместные усилия в нужное русло и выбрав правильного действенного и стабильного партнера для ведения бизнеса, которым является АО "Банк инвестиций и сбережений", любой бизнес сможет не только выжить, но и получить достойные доходы.

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Теги: Банк инвестиций и сбережений, кредитование, МСБ
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