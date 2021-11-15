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про новости компаний
15.11.2021, 12:00

Сервис "турбо-бабок" MYCREDIT подарил клиенту 500 000 гривень

Цей матеріал також доступний українською
Сервис "турбо-бабок" MYCREDIT подарил клиенту 500 000 гривень - Фото

С 14 сентября популярный финансовый сервис MyCredit разыгрывал среди клиентов компании полмиллиона гривен в рамках акции TURBO-BABKI, которую приурочили к пятилетию сервиса.

Всем своим клиентам MyCredit автоматически начисляли акционные баллы за время пользования услугами компании, которые можно было обменять на билеты для участия в розыгрыше. Каждый начисленный балл приближал их к призам: три электросамоката Xiaomi Mi Electric, три смартфона Xiaomi Mi 9, скидки на услуги сервиса, и главный приз — 500 000 гривен.

В результате, за время акции клиентами было собрано более 97 тыс. билетов. Розыгрыш призов прошел 2 ноября на официальном YouTube-канале сервиса, где в прямом эфире были выбраны победители по номеру билета. Главный приз — полмиллиона гривен — достался постоянному клиенту финансового сервиса MyCredit Кабаку Сергею Сергеевичу из с. Приднепрянское, Полтавской обл.

"Был на рабочем месте, позвонили и поставили в известность [о победе]. В тот момент не поверил, да и до сих пор не верится!", — поделился своими впечатлениями счастливый победитель.

Напомним, что MyCredit — популярный финансовый сервис, где можно получить до 18 000 грн на карту любого банка за 5 минут. За счет быстрого и удобного сайта, собственных мобильных приложений под Android и iOS, круглосуточной поддержки и высоких стандартов безопасности MyCredit за пять лет работы MyCredit трижды удостаивался награды "Лучший сервис онлайн-кредитования" по версии PaySpace Magazine, неоднократно возглавлял "ТОП-5 лучших МФО Украины" по версии Finance.ua, завоевал призовые места во всеукраинском конкурсе контакт-центров DzWINNER (номинации "Проект года", "Лучшая команда контроля качества").

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Теги: MyCredit
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