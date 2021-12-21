ТАСКОМБАНК реализовал проект финансирования строительства дорог на 150 млн. грн

ТАСКОМБАНК профинансировал проект компании Onur Group Ukraine, которая входит в международную корпорацию Onur Group, с целью поставки барьерных ограждений производства завода Евроформат. Договор на факторинговое обслуживание объемом 150 млн грн и сроком на 3 года был подписан в сентябре 2021 года между АО "ТАСКОМБАНК" и ООО "ТД ЗАВОД ЕВРОФОРМАТ".

Привлечение факторингового финансирования (без регресса) в ТАСКОМБАНКЕ дало возможность компаниям получить выгодные условия кредитования и выполнить обязательства своевременно и в полном объеме. Компания Onur Group Ukraine получила отсрочку платежа по оплате за барьерные ограждения и сможет рассчитаться за товар по удобному графику. ООО "ТД ЗАВОД ЕВРОФОРМАТ" имеет возможность наращивать объемы реализации барьерных заборов, получив дополнительный денежный капитал, и обеспечить строительство необходимым количеством изделий.

Участники соглашения убеждены, что синергия, созданная между Onur Group Ukraine, ЕВРОФОРМАТ и ТАСКОМБАНКОМ, открывает для каждого новые возможности для достижения результатов.

"ТАСКОМБАНК сотрудничает с группой "Евроформат" более 4 лет. За это время мы очень хорошо изучили бизнес-партнеров и смогли предложить самые выгодные решения для реализации амбициозных планов компании и их партнера – Onur Group Ukraine, — комментирует Олег Онуфриенко, директор Департамента по работе с VIP-клиентами промышленного направления. – Наше плодотворное сотрудничество – это результат совместных усилий и готовность нешаблонно подходить к решению разных вопросов".

ООО "ТД ЗАВОД ЕВРОФОРМАТ" входит в группу "Евроформат" и занимается реализацией барьерных ограждений, изготовленных на заводе в Запорожье. Группа компаний "Евроформат" специализируется на производстве металлической продукции, а также предоставлении услуг в сфере жилищного и коммерческого строительства, связанных с проектными работами, сервисным и гарантийным обслуживанием, заменой лифтового оборудования.

"Мы стремимся для каждого заказчика быть не просто поставщиком, а бизнес-партнером. Для нас приоритетом остается качество продукции и исполнение заказа в срок. Позитивная динамика роста объемов поставок, которую мы сейчас наблюдаем, требует от нас поиска нестандартных решений для привлечения дополнительного оборотного капитала. Одним из таких решений стала реализация факторингового соглашения с ТАСКОМБАНКОМ и Onur Group Ukraine", – комментирует Владислав Головань, директор ООО "ТД ЗАВОД ЕВРОФОРМАТ".

Onur Group Ukraine является частью международной компании Onur Group, которая входит в ТОП-100 крупнейших подрядчиков мира и является одним из лидеров по объему построенных дорог на территории Украины.

"‎Нам очень приятно сотрудничать с компаниями, постоянно подтверждающими свой статус надежных партнеров. Удачное партнерство в нашей сфере очень важно, ведь это возможность реализовывать каждый раз новые и более амбициозные проекты. Радуемся нашему сотрудничеству и надеемся, что в дальнейшем нас ждет еще больше возможностей и эффективных результатов", — говорит Эмре Караахметоглу, генеральный координатор Onur Group Ukraine.