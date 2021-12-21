UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
про новости компаний
21.12.2021, 16:00

ТАСКОМБАНК реализовал проект финансирования строительства дорог на 150 млн. грн

Цей матеріал також доступний українською
ТАСКОМБАНК реализовал проект финансирования строительства дорог на 150 млн. грн - Фото

ТАСКОМБАНК профинансировал проект компании Onur Group Ukraine, которая входит в международную корпорацию Onur Group, с целью поставки барьерных ограждений производства завода Евроформат. Договор на факторинговое обслуживание объемом 150 млн грн и сроком на 3 года был подписан в сентябре 2021 года между АО "ТАСКОМБАНК" и ООО "ТД ЗАВОД ЕВРОФОРМАТ".

Привлечение факторингового финансирования (без регресса) в ТАСКОМБАНКЕ дало возможность компаниям получить выгодные условия кредитования и выполнить обязательства своевременно и в полном объеме. Компания Onur Group Ukraine получила отсрочку платежа по оплате за барьерные ограждения и сможет рассчитаться за товар по удобному графику. ООО "ТД ЗАВОД ЕВРОФОРМАТ" имеет возможность наращивать объемы реализации барьерных заборов, получив дополнительный денежный капитал, и обеспечить строительство необходимым количеством изделий.

Участники соглашения убеждены, что синергия, созданная между Onur Group Ukraine, ЕВРОФОРМАТ и ТАСКОМБАНКОМ, открывает для каждого новые возможности для достижения результатов.

"ТАСКОМБАНК сотрудничает с группой "Евроформат" более 4 лет. За это время мы очень хорошо изучили бизнес-партнеров и смогли предложить самые выгодные решения для реализации амбициозных планов компании и их партнера – Onur Group Ukraine, — комментирует Олег Онуфриенко, директор Департамента по работе с VIP-клиентами промышленного направления. – Наше плодотворное сотрудничество – это результат совместных усилий и готовность нешаблонно подходить к решению разных вопросов".

ООО "ТД ЗАВОД ЕВРОФОРМАТ" входит в группу "Евроформат" и занимается реализацией барьерных ограждений, изготовленных на заводе в Запорожье. Группа компаний "Евроформат" специализируется на производстве металлической продукции, а также предоставлении услуг в сфере жилищного и коммерческого строительства, связанных с проектными работами, сервисным и гарантийным обслуживанием, заменой лифтового оборудования.

"Мы стремимся для каждого заказчика быть не просто поставщиком, а бизнес-партнером. Для нас приоритетом остается качество продукции и исполнение заказа в срок. Позитивная динамика роста объемов поставок, которую мы сейчас наблюдаем, требует от нас поиска нестандартных решений для привлечения дополнительного оборотного капитала. Одним из таких решений стала реализация факторингового соглашения с ТАСКОМБАНКОМ и Onur Group Ukraine", – комментирует Владислав Головань, директор ООО "ТД ЗАВОД ЕВРОФОРМАТ".

Onur Group Ukraine является частью международной компании Onur Group, которая входит в ТОП-100 крупнейших подрядчиков мира и является одним из лидеров по объему построенных дорог на территории Украины.

"‎Нам очень приятно сотрудничать с компаниями, постоянно подтверждающими свой статус надежных партнеров. Удачное партнерство в нашей сфере очень важно, ведь это возможность реализовывать каждый раз новые и более амбициозные проекты. Радуемся нашему сотрудничеству и надеемся, что в дальнейшем нас ждет еще больше возможностей и эффективных результатов", — говорит Эмре Караахметоглу, генеральный координатор Onur Group Ukraine.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: ТАСкомбанк
Еще по теме
Последние новости
 