ТАСКОМБАНК завершил переход в "облако"

В Банке с первых дней войны было принято решение работать над переходом систем в облачные сервисы, ведь это современная и достаточно гибкая технология, которая обеспечивает высокий уровень защищенности и работы без территориальной привязки. Она не зависит от наземных проблем, например, отсутствия электроэнергии, физической доступности серверной, сроков поставки оборудования.

Этот процесс стал возможным благодаря быстрой реакции НБУ на ситуацию и принятию постановления №42 от 8 марта, которое позволяет банкам на период военного положения плюс два года предоставлять услуги, применяя облачные сервисы с использованием оборудования на территории государств Европейского Союза, Великобритании, США и Канады.

"Переход банковских приложений на облачные ресурсы начался по предварительно подготовленyому BCP-плану. Основные приложения были перенесены уже в первые три недели войны, а в течение следующего месяца команда проводила тонкие настройки всех конфигураций для корректной работы с учетом особенностей функционирования в облачных ресурсах", – отметил Первый Заместитель Председателя Правления ТАСКОМБАНКА Сергей Холод.

"Этот процесс очень трудоемкий и сложный. В течение дня возникают десятки, а то и сотни вопросов, требующих оперативных ответов, поэтому очень важно эффективное сотрудничество с партнерами, которые помогают мигрировать в "облако", – объяснил Сергей Холод. А также отметил, что Банк получил весомую поддержку компании Киевстар, которая является партнером Microsoft по таким облачным технологиям. "Профессиональная работа инженеров Киевстар и команды Банка обеспечила достижение желаемого результата за достаточно короткий срок. Миграция прошла успешно, а наши клиенты не испытали никаких неудобств", – отметил банкир.

"Основное преимущество облачной технологии – это доступность и безопасность. Система становится практически неуязвимой", – подчеркнул Первый Заместитель Председателя Правления ТАСКОМБАНКА Сергей Холод.

В то же время использование облачных сервисов не только обеспечивает непрерывную работу банка, но и значительно экономит бюджет на поддержку. Сергей Холод отметил, что компания Microsoft приняла судьбоносное решение для развития и распространения технологии – предоставила украинским компаниям, мигрировавшим на облачные сервисы до конца апреля бесплатный доступ к своим облачным ресурсам.

Также в ТАСКОМБАНКЕ изменили архитектуру каналов связи, что позволило сети банка получить независимый зарезервированный выход к облаку и поддерживать работу банка с высокой степенью надежности.





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