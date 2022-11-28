ТОП растущих NFT-игр прямо сейчас

В отличие от обычных игр для смартфона или ПК, проекты формата "играй и зарабатывай" позволяют получать реальные вознаграждения. Вам нужно будет победить соперника, выполнить поставленное задание или продвинуться в турнирной таблице. За это на ваш счет будут начисляться токены, которые вы сможете продать, получив за это реальную прибыль.

Сейчас на криптовалютном рынке есть несколько интересных проектов в сфере NFT игр. Мы рассмотрим несколько перспективных проектов, к которым стоит присмотреться уже сейчас.

ТОП 3 NFT игр

Перспективную криптовалютную игру можно выделить по нескольким параметрам: интересный и продуманный сюжет и полезность токенов проекта.

Ниже мы расскажем о трех играх с заработком, которые могут вас заинтересовать. Все проекты были выпущены только в этом году, но несмотря на это, они уже успели собрать свою аудиторию и миллионные инвестиции.

Calvaria – карточная игра

Сюжет карточной игры Calvaria развивается в загробном мире. Игроку предложат собрать колоду карт из героев, с которой ему нужно будет сражаться с другими игроками. Каждый герой представлен в виде уникального NFT. Он обладает своими характеристиками, которые могут пригодиться при ведении боя. Характеристики со временем можно будет развивать.

Для улучшения характеристик персонажа игроку понадобятся монеты RIA. Их можно будет приобрести или заработать за победу в сражениях. Также за токены можно будет покупать новые карты с героями. Если у вас в колоде окажется неподходящий герой, пользователь сможет продать его на маркетплейсе.

Разработчики намерены предложить игрокам несколько игровых режимов. В частности, сюжет можно будет пройти бесплатно, без вложений.

Сейчас проект собирает инвестиции в рамках пресейла токенов. Приобрести монеты можно через официальный сайт Calvaria.io с помощью ETH или USDT. Текущая сумма собранных инвестиций превышает 2 миллиона USDT.

Приобрести токен RIA

RobotEra

Новая криптовалютная игра, в которой игрокам предстоит управлять роботами, спасающим планету после катастрофы. Каждый игрок получит свой участок земли. Используя полученные ресурсы, землю нужно будет восстанавливать и облагораживать. В дорожной карте проекта также планируется запуск метавселенной. В ней игроки смогут взаимодействовать друг с другом, ходить на концерты, посещать музеи и многое другое.

Особенность проекта – полная свобода действий. Сейчас RobotEra находится на этапе пресейла токенов. У игроков и инвесторов есть возможность купить монеты по доступной цене.

Посетить пресейл RobotEra

Tamadoge

Tamadoge – игра, посвященная виртуальным питомцам. Каждый игрок получит своего друга с уникальными характеристиками. Вы сможете тренировать питомца, развивая его навыки. Также, выросшие питомцы смогут принимать участие в сражениях на арене. За каждую победу игрок получит ценные призы в виде токена TAMA.

Сейчас монеты игры можно приобрести на биржах. Разработчики готовятся запустить мобильное приложение.

Заключение

Криптоигры – это хорошая возможность совместить приятное с полезным. Вы получаете возможность весело проводить досуг, зарабатывая при этом токены. Инвестирование в такие проекты может оказаться вполне прибыльным. Так, стартовые инвесторы Tamadoge уже сейчас говорят о прибыльности приобретенных монет.