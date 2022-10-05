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про новости компаний
05.10.2022, 14:00

Украинская ассоциация платежных систем проведет свою вторую международную конференцию

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Украинская ассоциация платежных систем проведет свою вторую международную конференцию - Фото

UAPS Conference 2022: Украинская ассоциация платежных систем проведет свою вторую международную конференцию при поддержке Atlantic Council

Atlantic Council и UAPS организуют совместную международную конференцию "Украина во время войны. Экономика. Безопасность. Энергетика. Перспективы восстановления. Мероприятие состоится 6 октября 2022 в Варшаве, отель InterContinental Warsaw (Emilii Plater 49, 00-125). Начало в 9:00 по Варшаве, в 10:00 по Киеву. 

На мероприятии будут обсуждаться экономическая ситуация в Украине и мире, важность международной поддержки для Украины, меры по стабилизации банковской системы в период военного положения. Также в повестке дня будут вопросы энергетической ситуации и восстановления Украины после войны. 

В панельных дискуссиях примут участие 14 экспертов в сферах энергетики, экономики, банковской системы из Украины, США, Великобритании и Швеции. Среди основных гостей Джон Хербс, Эвелин Н. Фаркас, Александр Бевз, Екатерина Рожкова, Алена Шевцова и многие другие! 

Вход на конференцию ограничен: по предварительному приглашению от Украинской ассоциации платежных систем. Регистрация представителей СМИ будет проходить перед началом конференции в холле гостиницы по журналистскому удостоверению. Удаленное участие: через Zoom [ссылки и пароль будут предоставлены журналистам, которые подтвердят участие].
 

О UAPS

Украинская Ассоциация платежных систем "УАПС" является добровольным негосударственным некоммерческим неприбыльным объединением. Более подробная информация на странице: www.gapm.network 

Цель деятельности Ассоциации – содействие развитию рынка инновационных платежных технологий и продуктов для обеспечения пользователей надежными, быстрыми и удобными платежными инструментами. 

Главной целью Ассоциации является всестороннее взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти, представителями общественных организаций и бизнес-сообщества для усовершенствования правового поля для инновационного развития платежной инфраструктуры в Украине и обеспечения качества и доступности всех форм расчетов. 

Об Atlantic Council

Atlantic Council – организация, стимулирующая лидерство и участие США в мире, в партнерстве с союзниками и партнерами для разработки решений глобальных вызовов. Подробная информация на странице: www.atlanticcouncil.org 

Основанный в 1961 году Атлантический совет способствует конструктивному лидерству и участию в международных делах на основе центральной роли Атлантического сообщества в решении глобальных вызовов. 

Atlantic Council — через документы, которые она публикует, идеи, которые она генерирует, будущих лидеров, которых она развивает, и сообщества, которые она строит, — формирует политические решения и стратегии для создания более свободного, безопасного и преуспевающего мира. 

О международной платежной системе LEO

Международная платежная система LEO осуществляет процессинг платежей, разрабатывает комплексные платежные решения для крупного бизнеса, работает с разработчиками игр и дистрибьюторами игровых сервисов. В 2022 году МПС LEO заняла 3 место в списке крупнейших систем перевода средств в Украине. Каждый день компания плодотворно работает над разработкой удобных платежных решений для клиентов и партнеров. 

О IBOX BANK

IBOX BANK – украинский транзакционный банк, работающий на финансовом рынке с 1993 года. По итогам 2021 года банк зафиксировал пятикратный рост дохода. Более подробная информация на странице: www.iboxbank.online 

Акционеры банка придерживаются позиции экономического патриотизма и инвестировали весь прошлогодний доход в капитал банка. И с 28 февраля 2022 года уставный капитал финучреждения увеличился на полмиллиарда гривен. Уже в марте, благодаря инвестициям, IBOX BANK вырос и вошел во вторую группу банков. 

В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAАА по национальной шкале.

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Теги: Atlantic Council, UAPS Conference 2022, UAPS
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