Украинский капитал и инновации: как банк "Пивденный" внедрил системы хранения Huawei

Сегодня банки являются важной составляющей мира онлайн-услуг: пользователи привыкли к мгновенным денежным операциям благодаря интернет-банкингу. Одна из главных задач, стоящих перед финансовыми учреждениями, — это развитие цифровой инфраструктуры, а также возможность ее адаптации к реалиям, таким как общая цифровизация во время пандемии и переход к безналичной экономике. Поскольку классические ИT-инфраструктуры не всегда готовы к этим требованиям, возникает вопрос поиска новейших и эффективных решений для ИT-отрасли. Так, акционерный банк "Пивденный" обратил внимание на технологические решения от компании Huawei.

Запрос "Пивденного"

Занимая 12 место среди украинских банков в рейтинге активов и имея 98 отделений в 18 регионах Украины, банк активно инвестирует в создание собственной онлайн-платформы для работы с клиентами. С ростом объема системных данных и количества одновременных транзакций возникла настоятельная потребность постоянного технологического усовершенствования. Главными требованиями к новой ИТ-архитектуре были ее скорость, надежность и бесперебойность, в частности, требовалось развитие адаптивной системы хранения информации. Поэтому внимание было обращено на решение компании Huawei.

Тестирование оптимальных решений

Впервые система хранения Huawei была протестирована банком после мероприятия Huawei IT Day. Huawei доставила и настроила системы хранения данных OceanStor 2600 и Dorado V3. С выходом нового поколения систем Dorado V6 Huawei предложила впервые в Украине использовать именно эту технологию.

После успешного тестирования для постоянной эксплуатации была выбрана OceanStor Dorado 5000 V6 All-Flash Storage — all-flash система хранения данных нового поколения. Эта СХД на SSD-накопителях имеет множество преимуществ для корпоративных сервисов, благодаря которым компании сокращают затраты, повышают производительность и надежность хранения данных. Для проекта были выбраны два типа систем на основе NVMe и SAS-накопителей.

Положительные результаты

После интеграции OceanStor Dorado 5000 V6 All-Flash Storage задержки достигали показателей менее 1м/с и была значительно ускорена обработка данных. На протяжении всего срока сотрудничества сервис поддержки оборудования Huawei Hi-Care Premier обеспечивает непрерывную поддержку банка в Одессе и Львове.

За внедрение и сервисную поддержку отвечала компания IT-Integrator, золотой партнер Huawei, первый в Украине сервисный партнер Huawei уровня 4 звезд. Благодаря широкой филиальной сети компания обеспечила повышенный уровень времени реакции и восстановления работоспособности оборудования.

Партнерство с Huawei ознаменовалось эффективностью, рациональной стоимостью оборудования и особенно качеством сервиса. Huawei смогла обеспечить клиенту необходимые склады для предоставления эффективных услуг обслуживания дата-центров с помощью поддержки Huawei Hi-Care.

Надлежащее функционирование ИТ-решений и услуги Huawei смогли полностью удовлетворить потребности клиента для создания безопасной и гибкой цифровой платформы. В настоящее время внедренные инновационные решения по хранению данных от Huawei позволяют эффективно обрабатывать запросы пользователей банковских услуг.