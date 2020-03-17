Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
про новости компаний
17.03.2020, 12:33

Укргазбанк работает в обычном режиме и полностью безопасен для клиентов

Укргазбанк работает в обычном режиме и полностью безопасен для клиентов - Фото

Об этом рассказал председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко

Все отделения государственного Укргазбанка работают в штатном режиме и без каких-либо ограничений для клиентов. Об этом в комментарии для издания «Новое время» рассказал председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

«Вся наша филиальная сеть работает в обычном режиме, без ограничений для доступа клиентов или их запросов. Единственное отличие - меньшее количество клиентов в отделениях, мы, естественно, связываем с эффективностью коммуникаций с людьми в период опасности распространения пандемии коронавируса.

Для каждой ответственной компании самое главное - это здоровье и безопасность всех ее сотрудников и клиентов. Сейчас наше государство принимает все необходимые меры для этого и мы объединяем наши усилия чтобы противодействовать этой угрозе, - отметил Шевченко. - В Укргазбанка все работают спокойно и ответственно, а по возможности - дистанционно ».

Кроме того банкир отметил, что в последнее время наблюдается большее количество онлайн-инструментов пользование продуктами и услугами, как мобильное приложение ЭКОБАНК ОНЛАЙН, корпоративный сайт или услуги Контактный центр банка.

В то же время Кирилл Шевченко отметил, что предусмотрено все меры безопасности и для тех украинцев, которые будут посещать отделения Укргазбанка: все помещения банка регулярно и тщательно дезинфицируются, все посетители проверяются на наличие повышенной температуры и обеспечиваются надежными средствами дезинфекции рук, а все сотрудники банка полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Укргазбанк, Шевченко Кирилл
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 